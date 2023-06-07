Сандалии 2023: актуальные модели, которые должны пополнить ваш гардероб этим летом (фото)

Одна грубая пара будет идеально смотреться с любым платьем

Продолжая тему летней обуви, говорим о босоножках на низком ходу. Такая обувь есть, наверное, в гардеробе каждой из нас. Она действительно спасает в летнюю жару и очень практичная.

Вектор трендов актуальных моделей можно чётко разделить на два направления, пишут в блоге о моде MODEISME. Первый – это минималистичные элегантные модели со множеством тонких союзок, будто обнимающих и вытягивающих ногу. Второе – fisherman sandals, которые вернули The Row несколько сезонов назад, а сейчас их можно найти повсюду, включая украинские бренды. Подобная грубая пара босоножек будет идеально миксоваться с любимым платьем в цветочный принт.

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