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Сандалии 2023: актуальные модели, которые должны пополнить ваш гардероб этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Сандалии украсят ваши ножки летом 2023 года Новость обновлена 07 июня 2023, 08:51
Сандалии украсят ваши ножки летом 2023 года. Фото pixabay.com

Одна грубая пара будет идеально смотреться с любым платьем

Продолжая тему летней обуви, говорим о босоножках на низком ходу. Такая обувь есть, наверное, в гардеробе каждой из нас. Она действительно спасает в летнюю жару и очень практичная.

Вектор трендов актуальных моделей можно чётко разделить на два направления, пишут в блоге о моде MODEISME. Первый – это минималистичные элегантные модели со множеством тонких союзок, будто обнимающих и вытягивающих ногу. Второе – fisherman sandals, которые вернули The Row несколько сезонов назад, а сейчас их можно найти повсюду, включая украинские бренды. Подобная грубая пара босоножек будет идеально миксоваться с любимым платьем в цветочный принт.

Эксперты наглядно показали на фото, какие модели сандалий могут украсить ваши ножки этим летом. Всего в подборке 18 пар легкой и комфортной обуви.

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Ранее "Телеграф" писал, с чем носить балетки, чтобы образы всегда получались лаконичны, практичны и комфортны. Узнайте, с чем можно смело стилизовать балетки в новых сезонах 2023 года.

Также мы писали о стильных парах слингбеков. Они прекрасно перекликаются с относительно молодым трендом на женственность.

Теги:
#Мода #Обувь #Тренды #Сандалии