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Необыденный френч: 20 идей, чтобы разнообразить французский маникюр (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Френч – вечный нейл-тренд Новость обновлена 07 июня 2023, 11:20
Френч – вечный нейл-тренд. Фото Freepik

Если французский маникюр немного надоел, то его просто освежить ярким дизайном

Лето-2023 радует многообразием нейл-тенденций, среди которых и бессмертный французский маникюр. Правда, классическое выполнение может надоесть, но есть много вариантов, чтобы разнообразить френч.

Если вы в поиске стильного маникюра на лето 2023, то обратите внимание на 20 идей френча по-новому. Такой дизайн французского маникюра украсит не только длинные, а короткие ногти.

Французский маникюр – база нейл-арта. Сочетание нюдовой основы и белого покрытия кончиков ногтей актуально в любое время года и уместно на любом событии. Вместе с тем, нейл-тренды не стоят на месте, поэтому вы можете смело экспериментировать с дизайном маникюра, даже если остаетесь верны френчу.

Как освежить французский маникюр? Самый простой способ – заменить белое покрытие на цветной лак для ногтей, тем более сейчас актуальны самые разные оттенки, включая голубой, сиреневый, розовый и зеленый. Кроме того, в моде микрофренч, цветные и принтованные кончики ногтей, так называемый двойной и обратный френч. "Телеграф" собрал идеи стильного французского маникюра, которые вдохновят вас этим летом.

Идеи французского маникюра на лето 2023

Стильный французский маникюр
Нежный френч
Яркий французский маникюр
Яркая идея
Стильный маникюр
Необычное решение
Маникюр с зеленым цветом
Зеленые оттенки на пике трендов
Микрофренч маникюр
Модный микрофренч
Маникюр с сердечками
Сердечки тоже в моде
Французский маникюр
Металлик все еще актуален
Летний маникюр
Идеально для лета
Черно-белый маникюр
Черно-белый дизайн
Яркий французский маникюр
Микс из нескольких цветов
Нюдовый французский маникюр
Изящный дизайн
Яркий французский маникюр
Актуальный микрофренч
Яркий французский маникюр
Контрастный прием
Яркий французский маникюр
Розовый цвет в моде
Французский маникюр на короткие ногти
Идея для коротких ногтей
Яркий французский маникюр
Свежий лаймовый оттенок
Яркий французский маникюр
Блеск не помешает
Яркий французский маникюр
Двойной френч
Необычный французский маникюр
Минималистические украшения
Необычный французский маникюр
Лаконичный дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.

Теги:
#Маникюр #Французский маникюр