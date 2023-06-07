Необыденный френч: 20 идей, чтобы разнообразить французский маникюр (фото)
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Если французский маникюр немного надоел, то его просто освежить ярким дизайном
Лето-2023 радует многообразием нейл-тенденций, среди которых и бессмертный французский маникюр. Правда, классическое выполнение может надоесть, но есть много вариантов, чтобы разнообразить френч.
Если вы в поиске стильного маникюра на лето 2023, то обратите внимание на 20 идей френча по-новому. Такой дизайн французского маникюра украсит не только длинные, а короткие ногти.
Французский маникюр – база нейл-арта. Сочетание нюдовой основы и белого покрытия кончиков ногтей актуально в любое время года и уместно на любом событии. Вместе с тем, нейл-тренды не стоят на месте, поэтому вы можете смело экспериментировать с дизайном маникюра, даже если остаетесь верны френчу.
Как освежить французский маникюр? Самый простой способ – заменить белое покрытие на цветной лак для ногтей, тем более сейчас актуальны самые разные оттенки, включая голубой, сиреневый, розовый и зеленый. Кроме того, в моде микрофренч, цветные и принтованные кончики ногтей, так называемый двойной и обратный френч. "Телеграф" собрал идеи стильного французского маникюра, которые вдохновят вас этим летом.
Идеи французского маникюра на лето 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.