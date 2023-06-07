Необыденный френч: 20 идей, чтобы разнообразить французский маникюр (фото)

Если французский маникюр немного надоел, то его просто освежить ярким дизайном

Лето-2023 радует многообразием нейл-тенденций, среди которых и бессмертный французский маникюр. Правда, классическое выполнение может надоесть, но есть много вариантов, чтобы разнообразить френч.

Если вы в поиске стильного маникюра на лето 2023, то обратите внимание на 20 идей френча по-новому. Такой дизайн французского маникюра украсит не только длинные, а короткие ногти.

Французский маникюр – база нейл-арта. Сочетание нюдовой основы и белого покрытия кончиков ногтей актуально в любое время года и уместно на любом событии. Вместе с тем, нейл-тренды не стоят на месте, поэтому вы можете смело экспериментировать с дизайном маникюра, даже если остаетесь верны френчу.

Как освежить французский маникюр? Самый простой способ – заменить белое покрытие на цветной лак для ногтей, тем более сейчас актуальны самые разные оттенки, включая голубой, сиреневый, розовый и зеленый. Кроме того, в моде микрофренч, цветные и принтованные кончики ногтей, так называемый двойной и обратный френч. "Телеграф" собрал идеи стильного французского маникюра, которые вдохновят вас этим летом.

Идеи французского маникюра на лето 2023

Нежный френч

Яркая идея

Необычное решение

Зеленые оттенки на пике трендов

Модный микрофренч

Сердечки тоже в моде

Металлик все еще актуален

Идеально для лета

Черно-белый дизайн

Микс из нескольких цветов

Изящный дизайн

Актуальный микрофренч

Контрастный прием

Розовый цвет в моде

Идея для коротких ногтей

Свежий лаймовый оттенок

Блеск не помешает

Двойной френч

Минималистические украшения

Лаконичный дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.