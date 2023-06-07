Джинсовая юбка – хит лета 2023: с чем сочетать, чтобы образ был стильным (фото)
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Юбка отлично миксуется с рубашками, топами, блузами и даже купальниками
В летнем гардеробе не обойтись без трендовой юбки. Стильный и комфортный вариант – изделия из денима. С разрезами, макси или мини… Тренды в этом сезоне очень разнообразны.
С какими вещами сочетать джинсовую юбку, чтобы составить стильный образ летом-2023? Подробнее об этом говорится в блоге о стиле vom_by_style в Instagram.
Джинсовая юбка – обязательный атрибут гардероба в летнем сезоне. Эта вещь обладает достаточно широкой комбинаторикой, ведь сочетается с футболками, рубашками, блузами, топами и не только. Кроме того, такую вещь модницы ценят за удобство материала.
С чем сочетать джинсовую юбку летом-2023:
- майка, топ, футболка, тельняшка и другой трикотаж;
- укороченный жакет, пиджак, косуха и бомбер;
- тотал деним (полностью джинсовый образ);
- корсет, купальник, жилет;
- рубашка, легкая блуза.
Идеи стильных образов с джинсовой юбкой
Ранее "Телеграф" рассказывал, что тельняшка – актуальная вещь этим летом, которая станет частью многих стильных аутфитов. А еще мы писали о главных трендах на платья в 2023 году: в моде цветочный принт, разрезы, вязаные модели и не только.