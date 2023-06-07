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Забудьте про платья с опущенными плечиками и многоярусным кроем: топ-3 трендовых фасона на лето (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды летних платьев 2023 - топ-3 фасона
Тренды летних платьев 2023 - топ-3 фасона. Фото pexels.com

В тренде игривые разрезы, оверсайз и легкий белый ажур

Модные летние образы – это однозначно красивые платья, которые являются самыми женственными и универсальными предметами одежды для любого повода и любого стиля. Что же в тренде в 2023 году?

Как отмечает стилист tania.krysiuk в своем блоге в Инстаграм, новый летний сезон предлагает девушкам и женщинам отложить в сторону модные в прошлом году платья с опущенными плечиками и многоярусным кроем и примерить фасоны с объемными рукавами, винтажное платье с воротником и свободный сарафан на тонких бретельках.

Кроме того, в тренде 2023 года летние платья максимально элегантного и простого фасона. Поэтому если вы любите сдержанность, черно-белый монохром и правильный силуэт помогут выбрать модное платье на лето.

Помимо этого, радует нежностью и яркостью и модная гамма оттенков летних платьев. В моде не только пастель, но и смелый красный, солнечный желтый, насыщенный зеленый и синий оттенки. В новом амплуа в моду возвращается принт Тай-Дай, классический горошек и полоски. Продолжают украшать летние платья 2023 года изящные пуговицы, гипюровые вставки, оборки и пояс на талии.

Тренды летних платьев 2023

  • Вырезы на талии – летние платья с небольшими фигурными вырезами по бокам вокруг талии. Это могут быть не только вечерние наряды, но и вполне обычные варианты платья на лето.
  • Рубашка оверсайз – этим летом фаворитом станет широкая модель платья яркой расцветки. Прямой или трапециевидный фасон платья-рубашки может напоминать широкий балахон, но все же наряд не лишен изящества и очень хорошо подчеркивает женское изящество.
  • Белый ажур – выбирайте любой фасон и вид кружева. Подобные ажурные платья, да еще в белом цвете всегда будут выглядеть очень красиво.
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023
Тренды летних платьев 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие купальники в моде в этом сезоне. Выбрать сексуальный фасон очень просто.

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#Мода #Платья