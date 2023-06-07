Забудьте про платья с опущенными плечиками и многоярусным кроем: топ-3 трендовых фасона на лето (фото)

В тренде игривые разрезы, оверсайз и легкий белый ажур

Модные летние образы – это однозначно красивые платья, которые являются самыми женственными и универсальными предметами одежды для любого повода и любого стиля. Что же в тренде в 2023 году?

Как отмечает стилист tania.krysiuk в своем блоге в Инстаграм, новый летний сезон предлагает девушкам и женщинам отложить в сторону модные в прошлом году платья с опущенными плечиками и многоярусным кроем и примерить фасоны с объемными рукавами, винтажное платье с воротником и свободный сарафан на тонких бретельках.

Кроме того, в тренде 2023 года летние платья максимально элегантного и простого фасона. Поэтому если вы любите сдержанность, черно-белый монохром и правильный силуэт помогут выбрать модное платье на лето.

Помимо этого, радует нежностью и яркостью и модная гамма оттенков летних платьев. В моде не только пастель, но и смелый красный, солнечный желтый, насыщенный зеленый и синий оттенки. В новом амплуа в моду возвращается принт Тай-Дай, классический горошек и полоски. Продолжают украшать летние платья 2023 года изящные пуговицы, гипюровые вставки, оборки и пояс на талии.

Тренды летних платьев 2023

Вырезы на талии – летние платья с небольшими фигурными вырезами по бокам вокруг талии. Это могут быть не только вечерние наряды, но и вполне обычные варианты платья на лето.

Рубашка оверсайз – этим летом фаворитом станет широкая модель платья яркой расцветки. Прямой или трапециевидный фасон платья-рубашки может напоминать широкий балахон, но все же наряд не лишен изящества и очень хорошо подчеркивает женское изящество.

– этим летом фаворитом станет широкая модель платья яркой расцветки. Прямой или трапециевидный фасон платья-рубашки может напоминать широкий балахон, но все же наряд не лишен изящества и очень хорошо подчеркивает женское изящество. Белый ажур – выбирайте любой фасон и вид кружева. Подобные ажурные платья, да еще в белом цвете всегда будут выглядеть очень красиво.

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