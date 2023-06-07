Какие купальники в тренде этим летом: семь главных тенденций пляжной моды (фото)

Завязки, цветочный принт, вырезы и еще много красивых трендов на купальники набирают популярность

Один из главных атрибутов летнего гардероба – купальник, он должен быть удобным и актуальным. Пляжная мода в этом сезоне радует многообразием тенденций, а украинские и европейские производители — широким выбором.

Какие купальники в моде летом-2023? Стоит обратить внимание на семь горячих тенденций пляжной моды, пишет блог о стиле vom_by_style в Instagram.

Купальник – обязательная вещь лета, хоть планируете вы отпуск за границей, хоть готовы отправиться всего лишь на отдых к местному водоему или посещению городского пляжного комплекса. В этом сезоне актуальны как яркие, в том числе принтованные модели, так и более лаконичные фасоны купальников. Вырезы, завязки и украшения-акценты допускаются.

Топ-7 трендов на купальники летом 2023:

Шиммер и металлизированная ткань.

Вырезанные части.

На одно плечо.

С большим количеством завязок или лент.

С цветочным принтом.

В бельевом стиле.

Модные купальники летом 2023

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