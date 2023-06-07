Какие купальники в тренде этим летом: семь главных тенденций пляжной моды (фото)
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Завязки, цветочный принт, вырезы и еще много красивых трендов на купальники набирают популярность
Один из главных атрибутов летнего гардероба – купальник, он должен быть удобным и актуальным. Пляжная мода в этом сезоне радует многообразием тенденций, а украинские и европейские производители — широким выбором.
Какие купальники в моде летом-2023? Стоит обратить внимание на семь горячих тенденций пляжной моды, пишет блог о стиле vom_by_style в Instagram.
Купальник – обязательная вещь лета, хоть планируете вы отпуск за границей, хоть готовы отправиться всего лишь на отдых к местному водоему или посещению городского пляжного комплекса. В этом сезоне актуальны как яркие, в том числе принтованные модели, так и более лаконичные фасоны купальников. Вырезы, завязки и украшения-акценты допускаются.
Топ-7 трендов на купальники летом 2023:
- Шиммер и металлизированная ткань.
- Вырезанные части.
- На одно плечо.
- С большим количеством завязок или лент.
- С цветочным принтом.
- В бельевом стиле.
Модные купальники летом 2023
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