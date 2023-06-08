Лучшие платья лета 2023: актуальные фасоны мини, которые подчеркнут ваши ножки (фото)
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Выбирайте лен, муслин, тонкий хлопок или вискозу
Платье всегда повышает градус привлекательности любой представительницы прекрасного пола. Летний сезон предлагает различные тренды этого предмета гардероба, отличающиеся большим разнообразием по сравнению с прошлым сезоном. Этим летом модные платья поражают своей практичностью и комфортом, будь то повседневные варианты или офисный стиль.
При выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на склад тканей – там, где много льна, муслина, тонкого хлопка и вискозы. Об этом рассказывает персональный стилист Яна Платонова.
Какие платья выбрать для летнего гардероба? Эксперт сразу подчеркивает, что кардинальных изменений с предыдущим летним сезоном нет. Среди основных трендов для вашего ориентира можно выделить следующие:
- длина макси и мини
- минимализм
- платья в бельевом стиле с кружевными вставками, даже контрастными
- кроше и другие техники
- прозрачность
- этномотивы
- платья-бандо
- разнообразные завязки
- платья с вырезами
Предлагаем посмотреть подборку с актуальными летними платьями с акцентом на длине мини.
Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона — трикотажное платье. Оно выглядит прекрасно в дневных образах и хорошо подойдет для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко ранее показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.