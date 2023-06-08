Укр

Лучшие платья лета 2023: актуальные фасоны мини, которые подчеркнут ваши ножки (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Платье в стиле минимализм актуально в летнем сезоне 2023 Новость обновлена 08 июня 2023, 07:53
Платье в стиле минимализм актуально в летнем сезоне 2023. Фото freepik.com

Выбирайте лен, муслин, тонкий хлопок или вискозу

Платье всегда повышает градус привлекательности любой представительницы прекрасного пола. Летний сезон предлагает различные тренды этого предмета гардероба, отличающиеся большим разнообразием по сравнению с прошлым сезоном. Этим летом модные платья поражают своей практичностью и комфортом, будь то повседневные варианты или офисный стиль.

При выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на склад тканей – там, где много льна, муслина, тонкого хлопка и вискозы. Об этом рассказывает персональный стилист Яна Платонова.

Какие платья выбрать для летнего гардероба? Эксперт сразу подчеркивает, что кардинальных изменений с предыдущим летним сезоном нет. Среди основных трендов для вашего ориентира можно выделить следующие:

  • длина макси и мини
  • минимализм
  • платья в бельевом стиле с кружевными вставками, даже контрастными
  • кроше и другие техники
  • прозрачность
  • этномотивы
  • платья-бандо
  • разнообразные завязки
  • платья с вырезами

Предлагаем посмотреть подборку с актуальными летними платьями с акцентом на длине мини.

черное платье мини
платье мини голубое
платье мини
платье мини белое
платье мини джинсовое деним
платье мини с цветами
платье мини красное
платье мини черно-белое
платье мини с цветами

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона — трикотажное платье. Оно выглядит прекрасно в дневных образах и хорошо подойдет для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко ранее показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.

Теги:
#Мода #Платья #Тренды