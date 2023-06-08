Изуродуете свою фигуру: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)

С шортами можно составить много ярких образов этим летом

Обязательный атрибут летнего гардероба – шорты, джинсовые или хлопковые – выбор за вами. Чтобы выбрать актуальный фасон, важно следовать нескольким простым правилам. К примеру, слишком откровенные модели стилисты брать не рекомендуют, иначе вы будете выглядеть безвкусно.

Какие шорты в моде летом-2023? Подробнее рассказывает стилистка Дарья Григора в своем блоге в Instagram.

Шорты – незаменимая вещь для жаркого сезона. Отлично сочетаются с топами, футболками, рубашками и другим плечевыми изделиями, а также купальником.

Какие шорты не стоит носить этим летом, если не хотите изуродовать свою фигуру:

Не выбирайте слишком короткие модели, от уровня окончания белья должны быть еще хотя бы 20 см ткани;

Слишком рваные шорты – антитренд. Отдаввайте предпочтение минимальному рванию или его отсутствию;

Не покупайте шорты, которые слишком обтягивают бедро там, где заканчиваются;

Тонкие ткани – не вариант. Материалов шортов должен держать форму, а не висеть, как тряпка.

Актуальные шорты на лето 2023

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