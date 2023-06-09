В этих 5 предметах гардероба вы будете выглядеть смешно

Мода — циклична. Если определенные предметы одежды пользуются популярностью весной, то вероятность того, что они будут актуальны летом, невелика. Существуют вещи, которые давно вышли из моды и могут негативно сказаться на стиле, проверенный годами.

Сейчас идеальный момент сделать ревизию своего шкафа и избавиться от одежды, которая вышла из моды, а лучше отдать на нужды людей, пострадавших из-за войны с россией. Всего модных антитрендов лета-2023 есть пять, пишет rbc.

Брюки с лампасами

В 2020-2021 годах эти штаны были очень популярны, однако сейчас они стали нежелательными вещами, которые лучше не носить в этом сезоне. Вместо них лучшим выбором будут штаны карго, которые в настоящее время находятся на самом пике моды.

Леггинсы с прозрачными вставками

Такие модели леггинсов уже неактуальны. В настоящее время лучше приобрести летние однотонные леггинсы, предпочтительно без ярких вставок, узоров или крупных логотипов.

Шорты-бермуды

Недавно эти шорты были очень модными, и каждая девушка обязательно имела хотя бы одну пару таких. Однако сейчас мода на это устарела. В этом лете лучше выбирать платья, юбки или шорты в более традиционном стиле.

Футболки с наплечниками

Хотя у этих футболок интересный дизайн, они не очень удобны в повседневности. Их сочетание с пиджаками или регланами становится очень проблематичным.

Вязаные футболки

Еще одна странная модная тенденция ушла в прошлое. Вязаные футболки стали совсем неудобной вещью на лето, так как они создают дискомфорт в жару. Кроме того, их сочетание с летней одеждой из легкой ткани достаточно проблематично.

Лучше заменить эти футболки на трикотажные или из хлопка. Если желаете добавить что-то особенное в свой образ, выбирайте трендовые модели с бахромой.

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка.