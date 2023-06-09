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Тренды, которые завоюют сердца всех модниц: топ-4 самых актуальных и стильных дизайнов ногтей на 2023 год (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды маникюра 2023 года Новость обновлена 09 июня 2023, 13:11
Тренды маникюра 2023 года. Фото pexels.com

Самый нежный вариант — это дизайн с цветочками и сухоцветами

Лето — время яркости и свежести, поэтому не бойтесь добавить красок своим ноготкам. Рассказываем о самых трендовых дизайнах маникюра на 2023 год, чтобы каждая модница могла выбрать себе вариант по душе.

Собрали для вас самые актуальные и стильные дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и добавят ярких красок в ваш образ. Эти дизайны завоевывают сердца модниц по всему миру.

Тренды маникюра 2023 года:

  • Геометрические узоры: смелые линии и контрастные цвета создают неповторимый стиль, который подойдет для любого случая.
  • Нюдовый маникюр с акцентами: нежные оттенки нюда в сочетании с яркими акцентами на отдельных ногтях – это элегантный и современный способ выразить свою индивидуальность.
  • Маникюр с эффектом стекла: прозрачные ногти с мерцающими элементами – это тренд, который пришел из Южной Кореи. Он добавит вашим рукам легкости и воздушности, а также подчеркнет вашу утонченность и изысканность.
  • Флористические мотивы: цветы, листья и веточки на ногтях – это символ нежности и женственности. Они идеально подойдут для романтических встреч и светских мероприятий.
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года
Тренды маникюра 2023 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.

Теги:
#Мода #Маникюр #Тренды