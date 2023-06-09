Тренды, которые завоюют сердца всех модниц: топ-4 самых актуальных и стильных дизайнов ногтей на 2023 год (фото)

Самый нежный вариант — это дизайн с цветочками и сухоцветами

Лето — время яркости и свежести, поэтому не бойтесь добавить красок своим ноготкам. Рассказываем о самых трендовых дизайнах маникюра на 2023 год, чтобы каждая модница могла выбрать себе вариант по душе.

Собрали для вас самые актуальные и стильные дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и добавят ярких красок в ваш образ. Эти дизайны завоевывают сердца модниц по всему миру.

Тренды маникюра 2023 года:

Геометрические узоры: смелые линии и контрастные цвета создают неповторимый стиль, который подойдет для любого случая.

Нюдовый маникюр с акцентами : нежные оттенки нюда в сочетании с яркими акцентами на отдельных ногтях – это элегантный и современный способ выразить свою индивидуальность.

: нежные оттенки нюда в сочетании с яркими акцентами на отдельных ногтях – это элегантный и современный способ выразить свою индивидуальность. Маникюр с эффектом стекла : прозрачные ногти с мерцающими элементами – это тренд, который пришел из Южной Кореи. Он добавит вашим рукам легкости и воздушности, а также подчеркнет вашу утонченность и изысканность.

: прозрачные ногти с мерцающими элементами – это тренд, который пришел из Южной Кореи. Он добавит вашим рукам легкости и воздушности, а также подчеркнет вашу утонченность и изысканность. Флористические мотивы: цветы, листья и веточки на ногтях – это символ нежности и женственности. Они идеально подойдут для романтических встреч и светских мероприятий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.