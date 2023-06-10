Аксессуар, от которого в восторге знаменитости: украшение, которое может позволить себе каждая (фото)

Супермодель Белла Хадид носит такое украшение как в повседневности, так и на светские мероприятия

Просто и одновременно оригинально – это можно сказать об одном из "незаезженных" украшений 2023 года — подвеске на грубом шнуре. Они стали одним из самых популярных аксессуаров.

Как отмечают эксперты в блоге о моде MODEISME, известная модель Cartier на веревочке является бюджетным вариантом украшений бренда (если, конечно, сама подвеска не украшена бриллиантами). Но тренд подхватили так быстро, что найти похожие можно везде, начиная от Saint Laurent и заканчивая масс-маркетом и локальными мастерами.

Стеклянные сердца, необработанный металл, который напоминает ещё одно легендарное украшение, созданное Эльзой Перетти для Tiffany&Co. Ну, и при желании вы можете создать собственное ожерелье.

Предлагаем посмотреть на варианты трендовых в этом году подвесок на грубом шнуре, в виде цветов, колец, сердечек, которые облюбовала даже знаменитая американская супермодель Белла Хадид.

Белла Хадид (на фото справа) любит дополнять наряд трендовой подвеской

Напомним, что стильные аксессуары способны довершить самый простой образ и сделать его более эффектным. Но еще есть антитренды, и с ними женщины допускают много ошибок. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023.