Супер тренд маникюра из Кореи: стильные идеи дизайна "румяные ногти" (фото)

Тренд, который уже завоевал сердца модниц по всему миру

Каждый сезон нам кажется, то придумать что-то новое в дизайне маникюра просто невозможно, ведь что уже только не делают на ногтях: и пишут настоящие картины, крепят пирсинг и объемные пластиковые фигурки. Тем не менее новые стильные дизайны есть и появляются.

Стилисты из Кореи придумали новый минималистичный тренд — "румяный" маникюр. Тренд Blush Nails один из самых свежих, однако уже успел завоевать сердца многих поклонниц минимализма.

Ногти выглядят как румяные щеки, а еще его можно сочетать с другими трендами. Это может быть геометрия, французский маникюр, при сем как классический так и цветной, можно добавлять цветочные узоры, фольгу и все, чего душе угодно.

"Румяный" маникюр: идеи дизайна

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. Также в моде — цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.