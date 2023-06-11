Идеальный маникюр для этого лета: топ-11 стильных нейл-дизайнов, которые украсят ваши ногти (фото)

Летние тенденции маникюра приятно впечатлят разнообразием

Летом 2023 года в трендах маникюра остаются и яркие нейл-дизайны с принтами, и однотонное покрытие, и разноцветный френч. Среди тенденций преобладают яркие рисунки и свежие оттенки, хотя и пастельные тона не теряют актуальность.

В летнем сезоне обратите внимание на 11 стильный идей маникюра, которые легко повторить. Такой нейл-дизайн украсит ногти любой формы, короткие или длинные, пишет Who what wear.

Если вы не против принта на ногтях, то этим летом актуальны: шахматная доска, горох, волны и графические линии.

Кто верен французскому маникюру, в теплое время года может разнообразить френч цветными лаками. Вместо белых кончиков сделайте разноцветные: ваши ногти заиграют по-новому. Или же добавьте к привычному французскому нейл-арту украшения.

Однотонное покрытие – отличный вариант как для коротких, так и для длинных ногтей. Особенно популярны в этом сезоне оттенки зеленого, сиреневого и синего. Более сдержанные варианты маникюра помогут создать белые тона.

Идеи маникюра на лето 2023

Разноцветный френч

Белый - всегда актуален

Свежий нейл-дизайн

Яркое нейл-оформление

Стильный принт

Не ограничивайтесь одним лаком

Синий - хит сезона

Лаконичный дизайн

Трендовый оттенок

Стильный дизайн маникюра

Актуальный принт

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежит французский маникюр – классику нейл-арта. В моде микрофренч, цветные и принтованные кончики ногтей, а еще так называемый двойной и обратный френч.