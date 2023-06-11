Как модно одеваться этим летом: вырезы, "голые" босоножки и еще три горячих тренда (фото)

В теплое время года есть все шансы создать стильный образ

Летний сезон этого года щедр на разнообразные тренды, так что своего фаворита найдет любая модница. Традиционно на пик тенденций в теплое время года взбирается лен, не сбавляют популярности всевозможные вырезы.

Как модно одеваться летом-2023? Подробнее рассказала стилистка Наталья Немеш в своем блоге в Instagram.

Так, стилистка рекомендует обратить внимание на 5 горячих трендов этого лета, среди них:

Мюли, сабо. С помощью только одной такой обуви можно сделать образ гораздо более интересным.

С помощью только одной такой обуви можно сделать образ гораздо более интересным. Соломенные сумки с кожаными вставками. Такой аксессуар давно перестал быть исключительно пляжным вариантом. Безупречно дополняют летние образы, даже офисные.

Такой аксессуар давно перестал быть исключительно пляжным вариантом. Безупречно дополняют летние образы, даже офисные. Лен. Красивая и комфортная ткань на лето. Допускается примесь синтетики в составе ткани, благодаря этому лен будет меньше мяться.

Красивая и комфортная ткань на лето. Допускается примесь синтетики в составе ткани, благодаря этому лен будет меньше мяться. Различные вырезы – как симметричные, так и асимметричные. Тренд на пике уже несколько сезонов и остается с нами этим летом.

– как симметричные, так и асимметричные. Тренд на пике уже несколько сезонов и остается с нами этим летом. "Голые" босоножки. Подходят в большинство летних образов. Если выбрать небольшие каблуки, то вполне удобный вариант обуви.

Примеры стильных летних образов

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