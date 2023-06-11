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Как модно одеваться этим летом: вырезы, "голые" босоножки и еще три горячих тренда (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Летняя мода очень разнообразна Новость обновлена 11 июня 2023, 21:22
Летняя мода очень разнообразна. Фото Freepik

В теплое время года есть все шансы создать стильный образ

Летний сезон этого года щедр на разнообразные тренды, так что своего фаворита найдет любая модница. Традиционно на пик тенденций в теплое время года взбирается лен, не сбавляют популярности всевозможные вырезы.

Как модно одеваться летом-2023? Подробнее рассказала стилистка Наталья Немеш в своем блоге в Instagram.

Так, стилистка рекомендует обратить внимание на 5 горячих трендов этого лета, среди них:

  • Мюли, сабо. С помощью только одной такой обуви можно сделать образ гораздо более интересным.
  • Соломенные сумки с кожаными вставками. Такой аксессуар давно перестал быть исключительно пляжным вариантом. Безупречно дополняют летние образы, даже офисные.
  • Лен. Красивая и комфортная ткань на лето. Допускается примесь синтетики в составе ткани, благодаря этому лен будет меньше мяться.
  • Различные вырезы – как симметричные, так и асимметричные. Тренд на пике уже несколько сезонов и остается с нами этим летом.
  • "Голые" босоножки. Подходят в большинство летних образов. Если выбрать небольшие каблуки, то вполне удобный вариант обуви.

Примеры стильных летних образов

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в гардероб женщинам от 40 лет и выше. А еще мы писали, какие платья актуальны летом 2023 года и украсят любую фигуру.

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#Мода #Лето #Тренды