Как модно одеваться этим летом: вырезы, "голые" босоножки и еще три горячих тренда (фото)
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В теплое время года есть все шансы создать стильный образ
Летний сезон этого года щедр на разнообразные тренды, так что своего фаворита найдет любая модница. Традиционно на пик тенденций в теплое время года взбирается лен, не сбавляют популярности всевозможные вырезы.
Как модно одеваться летом-2023? Подробнее рассказала стилистка Наталья Немеш в своем блоге в Instagram.
Так, стилистка рекомендует обратить внимание на 5 горячих трендов этого лета, среди них:
- Мюли, сабо. С помощью только одной такой обуви можно сделать образ гораздо более интересным.
- Соломенные сумки с кожаными вставками. Такой аксессуар давно перестал быть исключительно пляжным вариантом. Безупречно дополняют летние образы, даже офисные.
- Лен. Красивая и комфортная ткань на лето. Допускается примесь синтетики в составе ткани, благодаря этому лен будет меньше мяться.
- Различные вырезы – как симметричные, так и асимметричные. Тренд на пике уже несколько сезонов и остается с нами этим летом.
- "Голые" босоножки. Подходят в большинство летних образов. Если выбрать небольшие каблуки, то вполне удобный вариант обуви.
Примеры стильных летних образов
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в гардероб женщинам от 40 лет и выше. А еще мы писали, какие платья актуальны летом 2023 года и украсят любую фигуру.