Прическа может творить чудеса: каких ошибок стоит избегать, чтобы не выглядеть старше

Правильно подобранная стрижка и цвет волос действительно способны на чудеса — к примеру, омолаживания

Проблема прически, которая визуально добавляет несколько лет — это не только о женщинах за 40. Она может встречаться и среди совсем юных девушек, поэтому важно всегда правильно подбирать себе стрижку и окрашивание.

Как отмечает портал Ukr.Media, есть как минимум пять распространенных ошибок, которых допускают многие женщины при выборе прически. При чем некоторые из них они совершают как раз в "погоне за молодостью", однако это не совсем так.

Ошибки в выборе прически, которые старят

Короткие локоны

Короткие волосы могут быть причиной того, что вы выглядите старше, если прическа не сочетается с вашими чертами лица.

Длинные волосы без слоев и пушистости

Пробор посередине и прическа без слоев и упругости — только усиливают признаки старения.

Нет седым оттенкам

Окраска волос в темные тона с целью омолодится — ошибка, ведь такие оттенки только привлекут больше внимания к морщинам на вашем лице. Лучше выбрать более светлые тона, однако не стоит смотреть на слишком светлые и холодные оттенки, чтобы они не выглядели как седина.

Полная неудача с "контрастом"

Если вы выберете слишком светлый цвет волос, вы можете просто потеряться в нем. Стилисты рекомендуют подобрать правильный контраст между цветом кожи и волос.

Вовсе отказ от изменений

Волосы тоже любят перемены. Отказ от смены образа - самый верный способ подчеркнуть свое старение.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.