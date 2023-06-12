Морская тематика: топ-15 восхитительных идей маникюра, который идеально подойдет для отпуска (фото)
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В теплое время года ногти можно украсить особенным дизайном
Летние тенденции маникюра изобилуют яркими оттенками и необычными дизайнами. Отличная идея для маникюра на лето 2023 – морская тематика. Оттенки синего, перламутр, жемчужины, капли… Способов украсить ваши ногти очень много.
Если вы в поиске идей для маникюра, который идеально подойдет для отпуска в этом сезоне, то обратите внимание на 15 восхитительных вариантов. Такой дизайн украсит как короткие ногти, так и более длинные, пишет "Телеграф".
В теплое время года в топе нейл-трендов все оттенки синего, которые напоминают океан или море. Вы можете не просто покрыть ногти однотонным лаком, а разнообразить французский маникюр, сделав цветные кончики. Кто не боится эффектного нейл-дизайна, пробуйте украсить ногти рисунками морских волн.
Перламутр и блеск в летнем нейл-арте ассоциируется с жемчугом. А еще можете "перевоплотиться" в русалку, сделав маникюр в таком стиле. Переливы маникюра а-ля чешуя не дадут отвести взгляд от ваших рук этим летом. Даже если вы добавите пару прозрачных "капель воды" на ногти, ваш маникюр уже будет выглядеть свежо и по-летнему.
Идеи маникюра на лето 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде тренд маникюра из Кореи – "румяные ногти". А еще мы писали, как освежить дизайн французского маникюра, если классический френч немного надоел.