Морская тематика: топ-15 восхитительных идей маникюра, который идеально подойдет для отпуска (фото)

В теплое время года ногти можно украсить особенным дизайном

Летние тенденции маникюра изобилуют яркими оттенками и необычными дизайнами. Отличная идея для маникюра на лето 2023 – морская тематика. Оттенки синего, перламутр, жемчужины, капли… Способов украсить ваши ногти очень много.

Если вы в поиске идей для маникюра, который идеально подойдет для отпуска в этом сезоне, то обратите внимание на 15 восхитительных вариантов. Такой дизайн украсит как короткие ногти, так и более длинные, пишет "Телеграф".

В теплое время года в топе нейл-трендов все оттенки синего, которые напоминают океан или море. Вы можете не просто покрыть ногти однотонным лаком, а разнообразить французский маникюр, сделав цветные кончики. Кто не боится эффектного нейл-дизайна, пробуйте украсить ногти рисунками морских волн.

Перламутр и блеск в летнем нейл-арте ассоциируется с жемчугом. А еще можете "перевоплотиться" в русалку, сделав маникюр в таком стиле. Переливы маникюра а-ля чешуя не дадут отвести взгляд от ваших рук этим летом. Даже если вы добавите пару прозрачных "капель воды" на ногти, ваш маникюр уже будет выглядеть свежо и по-летнему.

Идеи маникюра на лето 2023

Ракушки - летний нейл-тренд

Перламутр - хит сезона

А-ля морские камни

Оттенки морской волны

Эффектный летний маникюр

Симпатичный морской нейл-дизайн

Яркая палитра и трендовые капли

Яркий маникюр в морском стиле

Золотистые ракушки украсят ваши ногти

Трендовый летний маникюр

Маникюр русалочки

Жемчужины не помешают

В морских тонах

Насыщенный оттенок

Цветной френч

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде тренд маникюра из Кореи – "румяные ногти". А еще мы писали, как освежить дизайн французского маникюра, если классический френч немного надоел.