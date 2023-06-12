Топ на одно плечо, бермуды и вьетнамки: топ-12 вещей, без которых не обойтись этим летом (фото)
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Добавьте в гардероб несколько актуальных вещей, и проблему "Мне нечего надеть" исчезнет
Сезон лета-2023 радует разнообразием тенденций на одежду, обувь и аксессуары. Чтобы вы всегда могли составить стильный образ, стилисты рекомендуют включить в гардероб 12 вещей – так называемых маст-хэвов. Если у вас будет капсула из актуальных вещей, то проблема "Мне нечего надеть" не возникнет.
Как модно одеваться этим летом и какие вещи должны быть в сезонном гардеробе? Подробнее рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.
Топ-12 маст-хэвов этого лета, по мнению стилистки:
- Костюм с брюками, бермудами или юбкой.
- Топ на одно плечо, минималистический без рукавов или бандо.
- Брюки, суженные к низу.
- Бермуды из денима.
- Минималистическая юбка в пол.
- Платье – кроше.
- Слингбеки.
- Вьетнамки.
Среди аксессуаров стилистка советует обратить внимание на очки, массивный браслет, плетеную сумку и кепку. В дополнении с вещами и обувью, перечисленными выше, эти детали сделают образ более комфортным и завершенным.
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