Топ на одно плечо, бермуды и вьетнамки: топ-12 вещей, без которых не обойтись этим летом (фото)

Добавьте в гардероб несколько актуальных вещей, и проблему "Мне нечего надеть" исчезнет

Сезон лета-2023 радует разнообразием тенденций на одежду, обувь и аксессуары. Чтобы вы всегда могли составить стильный образ, стилисты рекомендуют включить в гардероб 12 вещей – так называемых маст-хэвов. Если у вас будет капсула из актуальных вещей, то проблема "Мне нечего надеть" не возникнет.

Как модно одеваться этим летом и какие вещи должны быть в сезонном гардеробе? Подробнее рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Топ-12 маст-хэвов этого лета, по мнению стилистки:

Костюм с брюками, бермудами или юбкой.

Топ на одно плечо, минималистический без рукавов или бандо.

Брюки, суженные к низу.

Бермуды из денима.

Минималистическая юбка в пол.

Платье – кроше.

Слингбеки.

Вьетнамки.

Среди аксессуаров стилистка советует обратить внимание на очки, массивный браслет, плетеную сумку и кепку. В дополнении с вещами и обувью, перечисленными выше, эти детали сделают образ более комфортным и завершенным.

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