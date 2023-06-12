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Топ на одно плечо, бермуды и вьетнамки: топ-12 вещей, без которых не обойтись этим летом (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный образ летом – не проблема Новость обновлена 12 июня 2023, 19:32
Стильный образ летом – не проблема. Фото Freepik

Добавьте в гардероб несколько актуальных вещей, и проблему "Мне нечего надеть" исчезнет

Сезон лета-2023 радует разнообразием тенденций на одежду, обувь и аксессуары. Чтобы вы всегда могли составить стильный образ, стилисты рекомендуют включить в гардероб 12 вещей – так называемых маст-хэвов. Если у вас будет капсула из актуальных вещей, то проблема "Мне нечего надеть" не возникнет.

Как модно одеваться этим летом и какие вещи должны быть в сезонном гардеробе? Подробнее рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Топ-12 маст-хэвов этого лета, по мнению стилистки:

  • Костюм с брюками, бермудами или юбкой.
  • Топ на одно плечо, минималистический без рукавов или бандо.
  • Брюки, суженные к низу.
  • Бермуды из денима.
  • Минималистическая юбка в пол.
  • Платье – кроше.
  • Слингбеки.
  • Вьетнамки.

Среди аксессуаров стилистка советует обратить внимание на очки, массивный браслет, плетеную сумку и кепку. В дополнении с вещами и обувью, перечисленными выше, эти детали сделают образ более комфортным и завершенным.

Летние платья
Слингбеки
Летние топы
Образы с брюками
Образы с юбками
Образы с шортами
Стильные костюмы для женщин
Образы с вьетнамками
Летние аксессуары

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украшения актуальны этим летом. А еще мы писали о самых трендовых купальниках, которые украсят любую фигуру.

Теги:
#Лето #Тренды