Эффект омбре – нейл-тренд этого лета: 15 идей маникюра, в которых идеально все (фото)

Нежные переливы оттенков голубого, лавандового или розового украшают в этом сезоне ногти модниц

Лето-2023 радует разнообразием нейл-тенденций. Не теряет актуальности один тренд – эффект обмре. Это отличное выход для тех, кто не может определиться с одним цветом лака для ногтей.

Стоит обратить внимание на 15 идей маникюра на лето, которые украшает эффект омбре. Дизайн подойдет как коротким, так и длинным ногтям любой формы, передает Everygirl.

Тенденции в нейл-арте приходят и уходят, но есть одна, которая никогда не сбавляла обороты, и это ногти омбре. Эта техника нейл-арта предполагает плавное смешивание двух или более цветов от светлого к темному или наоборот. Для этого нейл-дизайна нет строгих правил, поэтому смело подключайте фантазию при продумывании своего маникюра.

Цветовой градиент может украшать один ноготь или все, могут смешиваться оттенки одного цветового ряда или контрастных тонов. Этим летом приветствуются лаки ярких, нейтральных, пастельных и других оттенков, что делает технику омбре подходящей для любого стиля.

Идеи маникюра с эффектом омбре

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