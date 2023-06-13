Какие купальники носим этим летом: топ-8 фасонов – от классики до горячих трендов (фото)

В летний гардероб стоит включать хотя бы один модный купальник (а лучше парочку)

Пляжная мода в этом сезоне не ограничивает модниц в выборе купальников. Актуальны как классические фасоны а-ля бикини, так и появляются трендовые модели – с цветами, завязками и металлическими деталями.

Какие купальники в моде летом 2023 года? Подробнее рассказала украинская стилистка Ната Москаленко на своей странице в Instagram.

Так, стилистка рекомендует обратить внимание на восемь трендовых фасонов купальников в 2023 году:

Классические бикини;

С декором в виде объемных цветов;

Со шнурками по телу;

С металлическими элементами (кольцами, лого);

Из металлизированных тканей;

С топом бандо;

В стиле минимализма 90-х годов;

С V-образными завязками.

В летнем гардеробе обязательно должен быть актуальный купальник. Без этой вещи не обойтись, хоть вы отправляетесь на море, хоть планируете пикник у реки, хоть просто посещаете с подругами бассейн в черте города.

Модные купальники 2023

Завязки - летний тренд

Изящный декор

Блеска много не бывает

Стильный фасон

Удобно и всегда актуально

Тренд на цветы продолжается

Лучший топ для загара

Лаконичный выбор

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья оказались на пике трендов в этом сезоне. А еще мы писали об антитрендах на шорты: некоторые фасоны лишь уродуют фигуру.