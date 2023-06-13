Какие купальники носим этим летом: топ-8 фасонов – от классики до горячих трендов (фото)
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В летний гардероб стоит включать хотя бы один модный купальник (а лучше парочку)
Пляжная мода в этом сезоне не ограничивает модниц в выборе купальников. Актуальны как классические фасоны а-ля бикини, так и появляются трендовые модели – с цветами, завязками и металлическими деталями.
Какие купальники в моде летом 2023 года? Подробнее рассказала украинская стилистка Ната Москаленко на своей странице в Instagram.
Так, стилистка рекомендует обратить внимание на восемь трендовых фасонов купальников в 2023 году:
- Классические бикини;
- С декором в виде объемных цветов;
- Со шнурками по телу;
- С металлическими элементами (кольцами, лого);
- Из металлизированных тканей;
- С топом бандо;
- В стиле минимализма 90-х годов;
- С V-образными завязками.
В летнем гардеробе обязательно должен быть актуальный купальник. Без этой вещи не обойтись, хоть вы отправляетесь на море, хоть планируете пикник у реки, хоть просто посещаете с подругами бассейн в черте города.
Модные купальники 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья оказались на пике трендов в этом сезоне. А еще мы писали об антитрендах на шорты: некоторые фасоны лишь уродуют фигуру.