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Какие купальники носим этим летом: топ-8 фасонов – от классики до горячих трендов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Купальник – маст-хэв летнего сезона
Купальник – маст-хэв летнего сезона. Фото pexels.com

В летний гардероб стоит включать хотя бы один модный купальник (а лучше парочку)

Пляжная мода в этом сезоне не ограничивает модниц в выборе купальников. Актуальны как классические фасоны а-ля бикини, так и появляются трендовые модели – с цветами, завязками и металлическими деталями.

Какие купальники в моде летом 2023 года? Подробнее рассказала украинская стилистка Ната Москаленко на своей странице в Instagram.

Так, стилистка рекомендует обратить внимание на восемь трендовых фасонов купальников в 2023 году:

  • Классические бикини;
  • С декором в виде объемных цветов;
  • Со шнурками по телу;
  • С металлическими элементами (кольцами, лого);
  • Из металлизированных тканей;
  • С топом бандо;
  • В стиле минимализма 90-х годов;
  • С V-образными завязками.

В летнем гардеробе обязательно должен быть актуальный купальник. Без этой вещи не обойтись, хоть вы отправляетесь на море, хоть планируете пикник у реки, хоть просто посещаете с подругами бассейн в черте города.

Модные купальники 2023

Купальники с завязками
Завязки - летний тренд
Модные купальники
Изящный декор
Модные блестящие купальники
Блеска много не бывает
Модные купальники
Стильный фасон
Модные купальники бикини
Удобно и всегда актуально
Модные купальники с цветами
Тренд на цветы продолжается
Модные купальники бандо
Лучший топ для загара
Модные купальники
Лаконичный выбор

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья оказались на пике трендов в этом сезоне. А еще мы писали об антитрендах на шорты: некоторые фасоны лишь уродуют фигуру.

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#Купальники #Тренды