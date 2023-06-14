Зебры, тигры, леопарды и чем ярче, тем лучше: топовые дизайны маникюра на лето 2023, которые привлекают внимание (фото)

Не бойтесь эти летом быть яркой и даже неоновой

Красивые и ухоженные руки с красивым маникюром — это лучший аксессуар, которым может похвастаться девушка. Поэтому важно всегда следить, чтобы руки были "в полном порядке". А летом еще и благодаря маникюру можно привлечь к себе внимание. Главное сделать его трендовым!

Многие стилисты отмечают, что лето — это отличное время для самых ярких дизайнов ногтей. Ну а когда, если не в самую жаркую пору года? Смело выбирайте яркие и сочные цвета: желтый, малиновый, неоновый зеленый, ярко-розовый, оранжевый и т.д.

А если хотите добавить какой-то дизайн, то обратите внимание на анималистичный принт, который уже несколько сезонов не выходит из топа трендов. Это может быть как тигр, леопард, зебра или черепаха. Выбор остается только за вами.

Ну и для любителей чего-то нежного — дизайны с цветочками, сухоцветами и нежной перламутровой втиркой! Сочетать можно как с яркими цветами, так и с более нежными и пастельными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.