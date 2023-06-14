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Зебры, тигры, леопарды и чем ярче, тем лучше: топовые дизайны маникюра на лето 2023, которые привлекают внимание (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт

Не бойтесь эти летом быть яркой и даже неоновой

Красивые и ухоженные руки с красивым маникюром — это лучший аксессуар, которым может похвастаться девушка. Поэтому важно всегда следить, чтобы руки были "в полном порядке". А летом еще и благодаря маникюру можно привлечь к себе внимание. Главное сделать его трендовым!

Многие стилисты отмечают, что лето — это отличное время для самых ярких дизайнов ногтей. Ну а когда, если не в самую жаркую пору года? Смело выбирайте яркие и сочные цвета: желтый, малиновый, неоновый зеленый, ярко-розовый, оранжевый и т.д.

А если хотите добавить какой-то дизайн, то обратите внимание на анималистичный принт, который уже несколько сезонов не выходит из топа трендов. Это может быть как тигр, леопард, зебра или черепаха. Выбор остается только за вами.

Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт
Трендовый летний маникюр - животный принт

Ну и для любителей чего-то нежного — дизайны с цветочками, сухоцветами и нежной перламутровой втиркой! Сочетать можно как с яркими цветами, так и с более нежными и пастельными.

Трендовый летний маникюр - сухоцветы
Трендовый летний маникюр - сухоцветы
Трендовый летний маникюр - сухоцветы
Трендовый летний маникюр - сухоцветы
Трендовый летний маникюр - сухоцветы
Трендовый летний маникюр - сухоцветы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.

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#Мода #Маникюр #Дизайн ногтей