От ультра мини до макси: какие юбки носить в 2023 году, чтобы выглядеть стильно (фото)

Юбки в этом сезоне очень актуальны

Продолжая тему самых стильных трендов 2023 года, давайте поговорим о модных фасонах юбок. Отметим, что многие девушки зря отказываются от наличия этой вещи в своем гардеробе. Подобрать юбку на разные типы фигур намного легче чем брюки.

Как отмечает стилист Maryna Fadieieva в своем модном блоге в Инстаграм, обладательницы таких "безюбочных" гардеробов просто еще не встретили "свою" юбку. Это не очень сложно — изучайте "правила", тренды и вперед по магазинам.

Основные "правила" выбора юбки:

Прежде всего она должна начинаться и заканчиваться в правильном месте, создавая комплиментарные пропорции. Длина юбки создает горизонталь, которая постоянно расширяет. Поэтому для сбалансированного образа лучше, чтобы юбка заканчивалась в самом тонком месте ваших ног. У каждой будут свои комлиментарные длины юбок. Зная их, вам будет очень легко ориентироваться.

Тренды юбок 2023:

В тренде самые разные длины: от ультра мини до макси. Что касается кроя, то он также на любой вкус. Вернулись даже юбки-карандаши и юбки-солнце, которых очень долго не было в поле зрения.

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