С чем носить жакеты летом: идеи стильных луков, которые можно "выгулять" уже сейчас (фото)

Мастхев летнего гардероба не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола

В этом году модные показы представляют жакеты практически в каждой коллекции, независимо от стиля и предпочтений дизайнеров. Вам стоит обязательно приобрести женский жакет, а лучше несколько, в этом сезоне.

Многие считают, что пиджак является типичной одеждой для офиса. На самом деле это не совсем правильно, однако в профессиональной среде жакет действительно выглядит наиболее подходящим и гармоничным.

Если вы никогда раньше не обращали внимание на эту одежду и не знаете, с чем ее сочетать, то подборка летних образов с жакетами, созданная персональным стилистом Liza Balizka, поможет вам найти правильное решение.

Стоит дополнить, что не только фасон, но и материал есть отличительной чертой женских жакетов. Варианты из хлопка подходят для летнего сезона, а для осени или весны рекомендуется выбирать жакеты из твида, велюра, кожи или денима.

Отметим, что если некоторые предметы одежды пользуются популярностью весной, то вероятность того, что они будут актуальны летом, невелика. Ранее мы рассказывали, какие предметы одежды являются антитрендами в мире моды в 2023 году.