3 тренда и 3 антитренда в макияже: звездный визажист поделилась, что окончательно вышло из моды (фото)

Повезло тем, кто не понимает отбеливание бровей

Тенденции красоты и моды постоянно меняются, но что точно остается — это верность своему стилю и предпочтениям. Так или иначе, каждый год диктует свои тренды в одежде, прическе и макияже.

Известный американский визажист армянского происхождения Энджи Гарибян, клиентками которой есть актриса Дженни Маккарти, бывшая участница Destiny's Child Мишель Уильямс и другие, рассказала изданию NEWS.am STYLE о трех трендах и трех антитрендах макияжа 2023 года.

3 тренда в макияже по мнению Энджи Гарибян

Яркие губы

Модель Барбара Палвин в восторге от темной губной помады

Подводка для кошачьих глаз (резкая и жирная)

Румяна

3 антитренда по версии визажиста

Glass skin (эффект "стеклянной" кожи)

Отбеленные брови

Глаза в блестках

Напомним, что стильные аксессуары способны довершить самый простой образ и сделать его более эффектным. Но еще есть антитренды, и с ними женщины допускают много ошибок. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023.

Также мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка.