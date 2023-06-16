Чокеры-сердца, бижутерия с ракушками и кораллами: топ-9 трендовых аксессуаров, которые украсят летний образ (фото)

Обруч с вуалью, ремни-цепи, тропические цветы и не только… Стилист назвал главные тренда этого лета

Аксессуары – важная часть образа, которая дополняет и завершает его. Летом можно выходить за рамки и носить не только привычные цепочки и серьги, а и добавлять украшения в морской тематике.

Украинский стилист Матвей Калугин рассказал о девяти горячих трендах на аксессуары, о которых стоит знать нынешним летом. Об этом он пишет в Instagram.

Как поясняет стилист, аксессуары играют решающую роль в формировании образа, помогают менять настроение и характер лука. Калугин выделил топ-9 трендов этого лета, которые "приправят" ваш образ:

Бижутерия с морской звездой. Внесет нотки инфантильности в ваш аутфит, добавит мягкий шлейф морской атмосферы даже в городские образы.

Внесет нотки инфантильности в ваш аутфит, добавит мягкий шлейф морской атмосферы даже в городские образы. Украшения в форме раковин и кораллов. Смело комбинируйте и с пляжными нарядами, и с городскими.

Смело комбинируйте и с пляжными нарядами, и с городскими. Чокеры и бусы с сердцем. Горячий тренд весны остается с нами и летом. Выбор впечатляет: удлиненные cord necklaces на веревке, бархатные или атласные чокеры, удлиненные кулоны с тонкой цепочкой.

Горячий тренд весны остается с нами и летом. Выбор впечатляет: удлиненные cord necklaces на веревке, бархатные или атласные чокеры, удлиненные кулоны с тонкой цепочкой. Тропические цветы. Это может быть чокер, брошь, серьги или аксессуар для волос. Такой аксессуар добавит яркости.

Цепной пояс. Может быть многослойным, с вкраплением бусин или монеток. Привносет щепотку винтажного духа, но впишется и в образы других стилей.

Может быть многослойным, с вкраплением бусин или монеток. Привносет щепотку винтажного духа, но впишется и в образы других стилей. Массивные браслеты. Как можно больше и фактурнее. Подчеркнут запястье — самую стройную часть нашей фигуры, тем самым придадут образу легкости.

Как можно больше и фактурнее. Подчеркнут запястье — самую стройную часть нашей фигуры, тем самым придадут образу легкости. Обручи с вуалью. Идеальный выбор для торжественных летних событий, будь то свадьба, свидание или вечеринка.

Идеальный выбор для торжественных летних событий, будь то свадьба, свидание или вечеринка. Тонкий шарфик. Привет из 00-х. Но сегодня этот аксессуар более лаконичен, на лето выбирайте шифон или шелк.

Привет из 00-х. Но сегодня этот аксессуар более лаконичен, на лето выбирайте шифон или шелк. Полупрозрачные оправы. Такие очки освежат любой образ.

Ракушки и кораллы - тренд сезона

Морская тематика актуальна

Альтернатива обычному ремню

Тропические цветы - хит сезона

Чем больше - тем лучше

Изящный аксессуар

Самое трендовое украшение года

Полупрозрачные оправы снова в моде

Привет из нулевых

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