Чокеры-сердца, бижутерия с ракушками и кораллами: топ-9 трендовых аксессуаров, которые украсят летний образ (фото)
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Обруч с вуалью, ремни-цепи, тропические цветы и не только… Стилист назвал главные тренда этого лета
Аксессуары – важная часть образа, которая дополняет и завершает его. Летом можно выходить за рамки и носить не только привычные цепочки и серьги, а и добавлять украшения в морской тематике.
Украинский стилист Матвей Калугин рассказал о девяти горячих трендах на аксессуары, о которых стоит знать нынешним летом. Об этом он пишет в Instagram.
Как поясняет стилист, аксессуары играют решающую роль в формировании образа, помогают менять настроение и характер лука. Калугин выделил топ-9 трендов этого лета, которые "приправят" ваш образ:
- Бижутерия с морской звездой. Внесет нотки инфантильности в ваш аутфит, добавит мягкий шлейф морской атмосферы даже в городские образы.
- Украшения в форме раковин и кораллов. Смело комбинируйте и с пляжными нарядами, и с городскими.
- Чокеры и бусы с сердцем. Горячий тренд весны остается с нами и летом. Выбор впечатляет: удлиненные cord necklaces на веревке, бархатные или атласные чокеры, удлиненные кулоны с тонкой цепочкой.
- Тропические цветы. Это может быть чокер, брошь, серьги или аксессуар для волос. Такой аксессуар добавит яркости.
- Цепной пояс. Может быть многослойным, с вкраплением бусин или монеток. Привносет щепотку винтажного духа, но впишется и в образы других стилей.
- Массивные браслеты. Как можно больше и фактурнее. Подчеркнут запястье — самую стройную часть нашей фигуры, тем самым придадут образу легкости.
- Обручи с вуалью. Идеальный выбор для торжественных летних событий, будь то свадьба, свидание или вечеринка.
- Тонкий шарфик. Привет из 00-х. Но сегодня этот аксессуар более лаконичен, на лето выбирайте шифон или шелк.
- Полупрозрачные оправы. Такие очки освежат любой образ.
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