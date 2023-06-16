Смотрятся шикарно и обворожительно: самые сочные тренды маникюра на лето 2023 года (фото)

С такими дизайнами ногтей вы будете выглядеть великолепно

В 2023 году в трендах нейл-индустрии одновременно и дизайны, и минимализм. Поэтому каждая модница сможет найти что-то свое: под свой вкус, стиль, цветовые предпочтения.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые и стильные идеи дизайнов ногтей, чтобы вам было легче сделать свой выбор. Топ-8 модных дизайнов ногтей — далее.

Тренды маникюра 2023:

Сияющий финиш — мегамодный дизайн ногтей с втиркой.⠀

Металлик — украшение ногтей металлическим дизайном, втирками, фольгой яркий тренд 2023 года.

3D-маникюр — хит этого сезона. Объемные узоры рисунки и другой декор на ногтях. Это могут быть как небольшие объемные капельки на ногтях или милый медведь на одном ногте. Однозначно, это самый смелый маникюр лета 203 года.

Волны и полоски — на смену геометрии и абстракции пришли милые и незамысловатые волны и полоски которые делают маникюр безумно лёгким и приятным, напоминая о беззаботности и отдыхе.⠀

Животный принт — это могут стать леопардовые, тигровые, зебровые и др. принты. А также актуальны изображения диких животных, птичек, любимых питомцев.

Поталь — это одно из самых популярных направлений в nail-дизайне. Этот декор придает ногтям фактурность и шикарный металлический блеск.

Тату на ногтях — такой дизайн отлично подходит девушкам, которые желают разбавить ногти лаконичными узорами, также тем, кто всей душой любит тату.⠀

"Чистый" маникюр — если вам не по душе дизайны, выбирайте естественность. Речь идет не о том, чтобы оставлять ногти полностью без покрытия. Главная задача — создать иллюзию просто нетронутых ногтей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.