Идеально и на работу, и на прогулку: семь топовых тенденций лета 2023 (фото)
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Эти вещи должны быть в летнем гардеробе каждой модницы
Солнце и жара снова вернулись и температура начала резко расти. Однако вместе с этим возникает вопрос, что же такого надеть, чтобы не "свариться" на улице и при этом выглядеть стильно. На помощь идут модные тренды и тенденции лета 2023.
Стилист под ником sisterlystyle.co в Инстаграм в своем модном блоге собрал семь самых стильных трендов нынешних модных коллекций. Эти вещи идеально подойдут как для офисных будней, так и для вечерних прогулок по городу.
Тренды лета 2023:
- Платья и юбки в длине макси
- Трикотажные вещи
- Платья и топы бандо
- Деним во всех его видах
- Вязаный ажур
- Льняная одежда
- Блестки
Ранее "Телеграф" рассказывал, что тельняшка – актуальная вещь этим летом, которая станет частью многих стильных аутфитов. А еще мы писали о главных трендах на платья в 2023 году: в моде цветочный принт, разрезы, вязаные модели и не только.