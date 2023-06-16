Идеально и на работу, и на прогулку: семь топовых тенденций лета 2023 (фото)

Эти вещи должны быть в летнем гардеробе каждой модницы

Солнце и жара снова вернулись и температура начала резко расти. Однако вместе с этим возникает вопрос, что же такого надеть, чтобы не "свариться" на улице и при этом выглядеть стильно. На помощь идут модные тренды и тенденции лета 2023.

Стилист под ником sisterlystyle.co в Инстаграм в своем модном блоге собрал семь самых стильных трендов нынешних модных коллекций. Эти вещи идеально подойдут как для офисных будней, так и для вечерних прогулок по городу.

Тренды лета 2023:

Платья и юбки в длине макси

Трикотажные вещи

Платья и топы бандо

Деним во всех его видах

Вязаный ажур

Льняная одежда

Блестки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тельняшка – актуальная вещь этим летом, которая станет частью многих стильных аутфитов. А еще мы писали о главных трендах на платья в 2023 году: в моде цветочный принт, разрезы, вязаные модели и не только.