7 самых трендовых цветов лака на лето: мастер показала, как они выглядят на ногтях (фото и видео)

Они наиболее актуальны в первый месяц лета

Не так уж сложно оставаться верной себе, при этом находясь в тренде и следуя последним модным тенденциям. Современные мастера маникюра предлагают множество оттенков лака для ногтей, из которых каждая может выбрать подходящий, соответствующий ее вкусу.

Британский мастер нейл-арта Ирам Шелтон в комментарии изданию Who What Wear рассказала, какие семь цветов лака будут самыми трендовыми в первом летнем месяце 2023 года.

Нежно-голубой

Данный оттенок отлично подчеркивает естественный тон кожи и представляет прекрасную альтернативу для тех, кто не любит яркие оттенки.

Нейтральные

Интерес к естественной красоте и простоте становится все более популярным, поэтому в начале лета актуальны нейтральные оттенки.

Белый

По словам мастера, особенно популярен сейчас маникюр в белом цвете, он идеально сочетается с любой одеждой.

Розовый

Этот оттенок был признан экспертом идеальным выбором не только для июня, но и для всего летнего сезона.

Красный

Традиционный красный маникюр никогда не выйдет из тренда и будет всегда популярным.

Молочный

Согласно мнению эксперта, данный оттенок идеален для людей, которые не решаются на белый маникюр, но желают выбрать что-то более нейтральное.

Классический французский маникюр

Мастер отметила, что данный дизайн является актуальным для лета и гармонично сочетается без исключения с любыми образами.

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. Также в моде — цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.