Поясная, карго и не только: Андре Тан назвал топ-5 трендовых сумок этого лета (фото)
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Без сумки образ будет неполноценным, поэтому стоит подобрать актуальный аксессуар на лето
В летнем гардеробе должны быть не только купальники, сарафаны и панамы, а стильные, но вместе с тем функциональные сумки. В этом сезоне в моде много красивых моделей, которые впишутся в образы разных стилей.
Подробнее о трендах на сумки летом-2023 рассказывает известный дизайнер Андре Тан. О топ-5 горячих тенденциях он написал на своей странице в Инстаграм.
По словам модельера, правильно подобранная сумка может радикально изменить настроение наряда. Андре Тан рекомендует обратить внимание этим летом на пять вариантов:
- Плетеный таут. Подобный фасон всегда становится популярным летом, так как ассоциируется с морским настроением, отпуском и безмятежностью. В твердый плетеный таут уместится все, что вам нужно.
- Поясная сумка. Удобный вариант для прогулок, но заодно и стильный. Модель давно вышла за рамки спортивного стиля, поэтому элегантные варианты поясных сумок будут сочетаться с летними платьями и юбками.
- Сумка-седло. Ковбойская эстетика не выходит из моды никогда. Актуальные как более крупные модели, так и маленькие. С цветом тоже можно экспериментировать: в тренде и классический коричневый, и зеленый или розовый.
- Цветочные мотивы на сумках. Истинно летняя тенденция, поможет создать красивый и женственный образ. Главное, используйте принты в своих аутфитах дозированно.
- Сумка карго. Стиль карго продолжает завоевывать симпатии модниц. Объемные карманы на сумках тренд лета-2023. Обратите внимание на миниатюрные варианты из нейлона или просторные тауты из натурального хлопка, чтобы не перегрузить летний наряд.
Чтобы ваш летний образ был целостным, позаботьтесь не только о сумке, а и других аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных украшениях этого сезона – чокерах-сердцах, бусах с ракушками и не только.