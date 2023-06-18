Поясная, карго и не только: Андре Тан назвал топ-5 трендовых сумок этого лета (фото)

Без сумки образ будет неполноценным, поэтому стоит подобрать актуальный аксессуар на лето

В летнем гардеробе должны быть не только купальники, сарафаны и панамы, а стильные, но вместе с тем функциональные сумки. В этом сезоне в моде много красивых моделей, которые впишутся в образы разных стилей.

Подробнее о трендах на сумки летом-2023 рассказывает известный дизайнер Андре Тан. О топ-5 горячих тенденциях он написал на своей странице в Инстаграм.

По словам модельера, правильно подобранная сумка может радикально изменить настроение наряда. Андре Тан рекомендует обратить внимание этим летом на пять вариантов:

Плетеный таут. Подобный фасон всегда становится популярным летом, так как ассоциируется с морским настроением, отпуском и безмятежностью. В твердый плетеный таут уместится все, что вам нужно.

Подобный фасон всегда становится популярным летом, так как ассоциируется с морским настроением, отпуском и безмятежностью. В твердый плетеный таут уместится все, что вам нужно. Поясная сумка. Удобный вариант для прогулок, но заодно и стильный. Модель давно вышла за рамки спортивного стиля, поэтому элегантные варианты поясных сумок будут сочетаться с летними платьями и юбками.

Удобный вариант для прогулок, но заодно и стильный. Модель давно вышла за рамки спортивного стиля, поэтому элегантные варианты поясных сумок будут сочетаться с летними платьями и юбками. Сумка-седло. Ковбойская эстетика не выходит из моды никогда. Актуальные как более крупные модели, так и маленькие. С цветом тоже можно экспериментировать: в тренде и классический коричневый, и зеленый или розовый.

Ковбойская эстетика не выходит из моды никогда. Актуальные как более крупные модели, так и маленькие. С цветом тоже можно экспериментировать: в тренде и классический коричневый, и зеленый или розовый. Цветочные мотивы на сумках. Истинно летняя тенденция, поможет создать красивый и женственный образ. Главное, используйте принты в своих аутфитах дозированно.

Истинно летняя тенденция, поможет создать красивый и женственный образ. Главное, используйте принты в своих аутфитах дозированно. Сумка карго. Стиль карго продолжает завоевывать симпатии модниц. Объемные карманы на сумках тренд лета-2023. Обратите внимание на миниатюрные варианты из нейлона или просторные тауты из натурального хлопка, чтобы не перегрузить летний наряд.

Цветы - тренд сезона

Карго не выходит из моды

Удобный вариант

Летняя эстетика

Чтобы ваш летний образ был целостным, позаботьтесь не только о сумке, а и других аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных украшениях этого сезона – чокерах-сердцах, бусах с ракушками и не только.