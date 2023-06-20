Как стильно носить юбки этим летом: вдохновляющие идеи для образов (фото)

В этом сезоне дизайнеры представили фасоны, которые подойдут каждой

Юбки привлекают не только стилистов и дизайнеров, но и всех модниц, ценящих комфорт, универсальность и женственность. Они стали предметом особого внимания и незаменимым элементом летнего гардероба для всех женщин, которые не могут представить свои образы без красивой юбки.

В 2023 году юбки приятно удивляют своим широким выбором. В этом сезоне каждая девушка сможет найти идеальную юбку для себя среди множества предложенных дизайнерами вариантов. В ассортименте есть юбки из кожи и джинсовой ткани, именно такие материалы придадут вам стильный вид.

Персональный стилист Яна Платонова поделилась подборкой стильных идей образов с юбками на лето. Она может вдохновить на новые перевоплощения. Напомним, что в этом сезоне юбки макси, миди и мини активно пользуются популярностью, причем у каждой из них свой уникальный стиль.

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.