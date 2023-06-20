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Как стильно носить юбки этим летом: вдохновляющие идеи для образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Юбка – обязательная вещь летнего гардероба Новость обновлена 20 июня 2023, 07:55
Юбка – обязательная вещь летнего гардероба. Фото freepik.com

В этом сезоне дизайнеры представили фасоны, которые подойдут каждой

Юбки привлекают не только стилистов и дизайнеров, но и всех модниц, ценящих комфорт, универсальность и женственность. Они стали предметом особого внимания и незаменимым элементом летнего гардероба для всех женщин, которые не могут представить свои образы без красивой юбки.

В 2023 году юбки приятно удивляют своим широким выбором. В этом сезоне каждая девушка сможет найти идеальную юбку для себя среди множества предложенных дизайнерами вариантов. В ассортименте есть юбки из кожи и джинсовой ткани, именно такие материалы придадут вам стильный вид.

Персональный стилист Яна Платонова поделилась подборкой стильных идей образов с юбками на лето. Она может вдохновить на новые перевоплощения. Напомним, что в этом сезоне юбки макси, миди и мини активно пользуются популярностью, причем у каждой из них свой уникальный стиль.

юбка черная белая
юбка бежевая длинная
юбка красная зеленая
юбка мини
юбка черная
юбка белая макси
юбка белая макси
юбка джинсовая деним
юбка длинная синяя

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

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#Мода #Стиль #Юбки