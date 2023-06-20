Не бойтесь сделать поярче: топовые тренды маникюра на лето 2023 года (фото)
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Ваши ручки будут выглядеть безупречно с этими дизайнами
Лето — время яркости и свежести, поэтому не бойтесь добавлять красок в свой образ. К примеру это можно сделать с помощью яркого маникюра, или хотя бы с некоторыми красочными деталями, если боитесь переборщить.
Отметим, что в 2023 году особенно выигрышно смотрятся яркие и даже неоновые оттенки, особенно уже на загорелой коже. Если вы владелица светлой кожи — обратите внимания на нюдовые и розоватые цвета.
Тренды маникюра 2023:
- Сухоцветы — нежный дизайн из высушенных цветов придаст вашему образу романтизма и легкости.
- Фуксия — летний, яркий, сочный оттенок для тех, кто хочет выделиться.
- Животный принт (зебра, леопард, змея) — эффектный, элегантній и смелый дизайн.
- Молочный — нюдовые оттенки остаются в тренде. Такой маникюр не приедается и подходит к любому образу. К этому оттенку подойдет любой дизайн: блестки, надписи, принты и наклейки.
- Выкладкой френч — прозрачный, с блестками, сухоцветами, в различных оттенках. Сочетается с любой формой и отличается длительной ноской.
Ранее "Телеграф" делился другими стильными идеями, которые помогут определиться с маникюром этим летом. В моде эффект омбре: этот нейл-тренд украсит ногти любой длины и формы. А еще мы писали о популярной тенденции маникюра в Корее – "румяных ногтях".