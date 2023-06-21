Для тех, кто хочет быть брюнеткой: самые стильные варианты окрашиваний (фото)

Все эти варианты цветов волос будут отлично смотреться

Если смотря в зеркало вам хочется изменить свой внешний вид, начните с прически. К примеру, можно "психануть" и выбрать одну из самых трендовых коротких стрижек, или же можно изменить или подправить свой цвет волос.

Сегодня мы хотим обратить внимание на самые трендовые варианты окрашиваний для тех кто хочет стать брюнеткой, или же для тех, кому нужно освежить цвет своих уже темных волос. Большое преимущество каштановых волос в том, что вы можете попробовать несколько оттенков, пишет santeplus.

Окрашивание для брюнеток: какой цвет выбрать

Натуральный темный цвет со светлыми кончиками

Темно-коричневая основа с отблесками охры на кончиках. Этот стиль подходит всем оттенкам кожи и типам волос.

Шоколадный цвет со светло-коричневым подтоном

Шоколадно-коричневый лучше всего подходит для натуральных каштановых волос с более светлым оттенком, так как оба цвета находятся в одном диапазоне и идеально сочетаются друг с другом.

Медный блонд с более светлыми кончиками

Если вы любите медь, выберите этот стиль, который идеально сочетает в себе медную основу с прозрачными кончиками. Если у вас короткие и волнистые волосы, еще лучше!

Коричневая основа со светлыми бликами

Это очень красивый стиль, который требует минимального ухода! Держите корни в естественном коричневом цвете и сублимируйте их золотыми отблесками на кончиках.

Шоколадно-коричневый с медными бликами

Шоколадно-коричневый цвет у корней и слегка оранжево-медные отблески на кончиках придадут вам интенсивный и молодой вид. Этот цвет идеально подходит для коротких волос.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.