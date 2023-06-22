Стильный аксессуар, без которого лето будет испорчено: пять трендовых моделей 2023 (фото)

При выборе аксессуара важно ознакомиться с трендами этого жаркого сезона

Очки – незаменимый атрибут летних образов. Благодаря этому аксессуару можно не только добавить завершенности образу, но и создать правильное настроение вашего аутфита.

На какие модели очков стоит обратить внимание в этом сезоне, пишут эксперты в блоге о моде и стиле pumpyourstyle.studio. Добавьте хотя бы одну пару в свой аксессуарный гардероб, чтобы быть в тренде летом 2023 года.

1. Белая оправа

Белая оправа будет служить акцентом для ваших образов, в то же время она будет подходить почти ко всем аутфитам.

2. Цветное стекло

Летний гардероб в большинстве своем составляют вещи нейтральных цветов, поэтому яркие оттенки очков добавят цвета и интересности в образ.

3. Металлик

Одна из самых ярких фактур прошлых сезонов станет отличным дополнением вашего аксессуарного гардероба.

4. Прямоугольные

Классическая пара очков станет инвестицией на годы. Благодаря минималистичному дизайну такие очки подойдут практически ко всем вещам и прослужат вам не один сезон.

5. Очки-маска

Нетипичные очки-маска уже несколько сезонов не теряют своей популярности. Такие очки придадут акцент в портретную зону.

Этот сезон также обещает быть очень интересным для поклонников модной обуви. Ранее украинский стилист рассказала о главных трендах обуви лета 2023 года.