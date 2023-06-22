Для любительниц стиля "попроще": красивые идеи модного минималистического маникюра на 2023 год (фото)
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Необязательно рисовать "картины" на ногтях, чтобы быть в тренде
В 2023 году в трендах нейл-индустрии одновременно и различные дизайны, много ярких и пастельных тонов и принтов, а также минимализм. Все для того, чтобы каждая модница смогла найти что-то свое.
Сегодня мы хотим поговорить больше о минималистическом маникюре. Отметим, что среди таких дизайнов ногтей есть как яркие, так и более спокойные варианты. В общем, на любой вкус и цвет.
Тренды минималистического маникюра 2023
- Акцент на одном пальце - все, что нужно, это акцентный палец, чтобы придать вашему маникюру больше бодрости.
- Нюд и золото - прозрачный нюдовый лак с золотыми акцентами это свежо и современно.
- Обратный французский маникюр — все, что вам нужно, это отделка края, чтобы обрести элегантность и свежесть.
- Нюдовые ногти с волнами — натуральность в топе в 2023 году, а различные волны добавят маникюру необычности.
- Радужный нюдовый маникюр — такой дизайн с довольно яркими оттенками на телесной основе — идеальная альтернатива, чтобы придать ногтям более женственный оттенок.
- Красочный французский маникюр — это милый способ добавить красок вашему образу.
- Мраморный нейл-арт — красивый маникюр в пастельных тонах, вдохновленный камнями.
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