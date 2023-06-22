Для любительниц стиля "попроще": красивые идеи модного минималистического маникюра на 2023 год (фото)

Необязательно рисовать "картины" на ногтях, чтобы быть в тренде

В 2023 году в трендах нейл-индустрии одновременно и различные дизайны, много ярких и пастельных тонов и принтов, а также минимализм. Все для того, чтобы каждая модница смогла найти что-то свое.

Сегодня мы хотим поговорить больше о минималистическом маникюре. Отметим, что среди таких дизайнов ногтей есть как яркие, так и более спокойные варианты. В общем, на любой вкус и цвет.

Тренды минималистического маникюра 2023

Акцент на одном пальце - все, что нужно, это акцентный палец, чтобы придать вашему маникюру больше бодрости.

Нюд и золото - прозрачный нюдовый лак с золотыми акцентами это свежо и современно.

Обратный французский маникюр — все, что вам нужно, это отделка края, чтобы обрести элегантность и свежесть.

Нюдовые ногти с волнами — натуральность в топе в 2023 году, а различные волны добавят маникюру необычности.

Радужный нюдовый маникюр — такой дизайн с довольно яркими оттенками на телесной основе — идеальная альтернатива, чтобы придать ногтям более женственный оттенок.

Красочный французский маникюр — это милый способ добавить красок вашему образу.

Мраморный нейл-арт — красивый маникюр в пастельных тонах, вдохновленный камнями.

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