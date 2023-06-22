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Для любительниц стиля "попроще": красивые идеи модного минималистического маникюра на 2023 год (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
В 2023 году в моде минимализм
В 2023 году в моде минимализм. Фото pexels.com

Необязательно рисовать "картины" на ногтях, чтобы быть в тренде

В 2023 году в трендах нейл-индустрии одновременно и различные дизайны, много ярких и пастельных тонов и принтов, а также минимализм. Все для того, чтобы каждая модница смогла найти что-то свое.

Сегодня мы хотим поговорить больше о минималистическом маникюре. Отметим, что среди таких дизайнов ногтей есть как яркие, так и более спокойные варианты. В общем, на любой вкус и цвет.

Тренды минималистического маникюра 2023

  • Акцент на одном пальце - все, что нужно, это акцентный палец, чтобы придать вашему маникюру больше бодрости.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Акцент на одном пальце
Тренды минималистического маникюра 2023 - Акцент на одном пальце
Тренды минималистического маникюра 2023 - Акцент на одном пальце
  • Нюд и золото - прозрачный нюдовый лак с золотыми акцентами это свежо и современно.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюд и золото
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюд и золото
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюд и золото
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюд и золото
  • Обратный французский маникюр — все, что вам нужно, это отделка края, чтобы обрести элегантность и свежесть.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Обратный французский маникюр
Тренды минималистического маникюра 2023 - Обратный французский маникюр
Тренды минималистического маникюра 2023 - Обратный французский маникюр
  • Нюдовые ногти с волнами — натуральность в топе в 2023 году, а различные волны добавят маникюру необычности.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюдовые ногти с волнами
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюдовые ногти с волнами
Тренды минималистического маникюра 2023 - Нюдовые ногти с волнами
  • Радужный нюдовый маникюр — такой дизайн с довольно яркими оттенками на телесной основе — идеальная альтернатива, чтобы придать ногтям более женственный оттенок.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Радужный нюдовый маникюр
Тренды минималистического маникюра 2023 - Радужный нюдовый маникюр
Тренды минималистического маникюра 2023 - Радужный нюдовый маникюр
  • Красочный французский маникюр — это милый способ добавить красок вашему образу.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Красочный французский маникюр
Тренды минималистического маникюра 2023 - Красочный французский маникюр
Тренды минималистического маникюра 2023 - Красочный французский маникюр
  • Мраморный нейл-арт — красивый маникюр в пастельных тонах, вдохновленный камнями.
Тренды минималистического маникюра 2023 - Мраморный нейл-арт
Тренды минималистического маникюра 2023 - Мраморный нейл-арт
Тренды минималистического маникюра 2023 - Мраморный нейл-арт

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.

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#Мода #Маникюр #Тренды