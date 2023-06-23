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От мягких пастельных тонов до смелых оттенков: красочные идеи трендового маникюра омбре (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Такой дизайн идеально подходит для особых случаев и на каждый день Новость обновлена 23 июня 2023, 13:48
Такой дизайн идеально подходит для особых случаев и на каждый день. Фото santeplusmag.com

Маникюр с эффектом омбре может помочь создать ослепительный образ

Дизайн омбре — это передовая техника, которая штурмом покорила мир нэйл-арта. Конкретно он проявляется однородным градиентным эффектом на ногтях, смешиванием двух и более цветов. Самое захватывающее в этом маникюре — видеть постепенный переход от светлого к темному, что придает ногтям объем. Почему бы не сделать такой на лето?

Маникюр омбре уже сам по себе фантастический, но вы можете сделать свои ногти еще более эффектными. К примеру можно добавить немного блеска, или цветочных орнаментов. Будь то нежные розы, вишневые цветы или яркие тропические цветы, эти цветочные узоры добавят нотку свежести вашему маникюру.

Также можно рисовать геометрические узоры: чистые линии или абстрактные формы. Мраморные узоры также в моде в мире нейл-арта. Все это добавит маникюру пикантности.

Что касается цветовой гаммы — выбирайте те цвета, которые вам нравятся. И совсем не обязательно, чтобы они были из одной палитры.

Идеи маникюра с эффектом омбре

Маникюр омбре 2023 беж
Маникюр омбре 2023 розово желтый
Маникюр омбре 2023 разноцветный
Маникюр омбре 2023 темный
Маникюр омбре 2023 с блестками
Маникюр омбре 2023 с зодиаком
Маникюр омбре 2023 нежный мрамор
Маникюр омбре 2023 вертикальный градиент
Маникюр омбре 2023 яркий мрамор
Маникюр омбре 2023 пастель
Маникюр омбре 2023 с камнями
Маникюр омбре 2023 розовый
Маникюр омбре 2023 белый
Маникюр омбре 2023 с цветами
Маникюр омбре 2023 с рисунком
Маникюр омбре 2023 с блеском
Маникюр омбре 2023 желтый
Маникюр омбре 2023 нежный
Маникюр омбре 2023 розовый мрамор
Маникюр омбре 2023 на одном пальце
Маникюр омбре 2023 яркий

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.

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#Мода #Маникюр #Стиль #Тренд