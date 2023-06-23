От мягких пастельных тонов до смелых оттенков: красочные идеи трендового маникюра омбре (фото)

Маникюр с эффектом омбре может помочь создать ослепительный образ

Дизайн омбре — это передовая техника, которая штурмом покорила мир нэйл-арта. Конкретно он проявляется однородным градиентным эффектом на ногтях, смешиванием двух и более цветов. Самое захватывающее в этом маникюре — видеть постепенный переход от светлого к темному, что придает ногтям объем. Почему бы не сделать такой на лето?

Маникюр омбре уже сам по себе фантастический, но вы можете сделать свои ногти еще более эффектными. К примеру можно добавить немного блеска, или цветочных орнаментов. Будь то нежные розы, вишневые цветы или яркие тропические цветы, эти цветочные узоры добавят нотку свежести вашему маникюру.

Также можно рисовать геометрические узоры: чистые линии или абстрактные формы. Мраморные узоры также в моде в мире нейл-арта. Все это добавит маникюру пикантности.

Что касается цветовой гаммы — выбирайте те цвета, которые вам нравятся. И совсем не обязательно, чтобы они были из одной палитры.

Идеи маникюра с эффектом омбре

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