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Оригинальный французский маникюр украсит ваши ногти этим летом: яркие идеи, которые стоит попробовать в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Французский маникюр 2023 - яркие идеи Новость обновлена 24 июня 2023, 13:25
Французский маникюр 2023 - яркие идеи

Это оживит ваш образ этим летом!

Французский маникюр с его вневременными нюдовыми цветами является бессмертной классикой. Но чтобы придать вашему французскому более оригинальный оттенок, почему бы не добавить к нему немного цвета? Для лета — это очень хороший вариант.

Для поклонников классического французского маникюра и тех, кто хочет добавить веселья своему образу, можно заменить белую линию другими цветами пастели или даже ярким лаком в соответствии с желанием. Этот оригинальный и красочный французский маникюр обязательно украсит ваши ногти.

Придайте своим рукам шикарный и элегантный вид с помощью этих дизайнов французского маникюра.

Французский маникюр 2023: яркие идеи

  • Французский маникюр в пастельных тонах
  • Обратный французский маникюр
  • Двухцветный французский маникюр
  • Французский маникюр в ярких тонах
  • Разноцветный французский маникюр
  • Французский маникюр с сердечками
  • Французский маникюр с неоновым эффектом
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи
Французский маникюр 2023 - яркие идеи

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.

Теги:
#Мода #Маникюр #Тренды