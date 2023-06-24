Оригинальный французский маникюр украсит ваши ногти этим летом: яркие идеи, которые стоит попробовать в 2023 году (фото)

Это оживит ваш образ этим летом!

Французский маникюр с его вневременными нюдовыми цветами является бессмертной классикой. Но чтобы придать вашему французскому более оригинальный оттенок, почему бы не добавить к нему немного цвета? Для лета — это очень хороший вариант.

Для поклонников классического французского маникюра и тех, кто хочет добавить веселья своему образу, можно заменить белую линию другими цветами пастели или даже ярким лаком в соответствии с желанием. Этот оригинальный и красочный французский маникюр обязательно украсит ваши ногти.

Придайте своим рукам шикарный и элегантный вид с помощью этих дизайнов французского маникюра.

Французский маникюр 2023: яркие идеи

Французский маникюр в пастельных тонах

Обратный французский маникюр

Двухцветный французский маникюр

Французский маникюр в ярких тонах

Разноцветный французский маникюр

Французский маникюр с сердечками

Французский маникюр с неоновым эффектом

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.