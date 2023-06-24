Оригинальный французский маникюр украсит ваши ногти этим летом: яркие идеи, которые стоит попробовать в 2023 году (фото)
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Это оживит ваш образ этим летом!
Французский маникюр с его вневременными нюдовыми цветами является бессмертной классикой. Но чтобы придать вашему французскому более оригинальный оттенок, почему бы не добавить к нему немного цвета? Для лета — это очень хороший вариант.
Для поклонников классического французского маникюра и тех, кто хочет добавить веселья своему образу, можно заменить белую линию другими цветами пастели или даже ярким лаком в соответствии с желанием. Этот оригинальный и красочный французский маникюр обязательно украсит ваши ногти.
Придайте своим рукам шикарный и элегантный вид с помощью этих дизайнов французского маникюра.
Французский маникюр 2023: яркие идеи
- Французский маникюр в пастельных тонах
- Обратный французский маникюр
- Двухцветный французский маникюр
- Французский маникюр в ярких тонах
- Разноцветный французский маникюр
- Французский маникюр с сердечками
- Французский маникюр с неоновым эффектом
Ранее "Телеграф" рассказывал, что остается в топе нейл-тенденций цветочный дизайн маникюра. Ромашки, розы, подсолнухи украшают ногти модниц в этом сезоне.