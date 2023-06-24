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Им не место в гардеробе: какие модели брюк окончательно вышли из моды

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Автор
Какие фасоны брюк больше не в моде Новость обновлена 24 июня 2023, 20:02
Какие фасоны брюк больше не в моде. Фото https://miridei.com/

Не надевайте эти брюки, если не хотите испортить свой образ

Это лето богато на различные тренды и новинки, которые модницам следует взять во внимание. Но чтобы образ не был скучным и устаревшим, важно также следить за тем, какие вещи теряют свою актуальность.

Эксперты в материале издания OBOZREVATEL рассказали, какие фасоны брюк не следует надевать в этом сезоне, потому что они окончательно вышли из моды.

Какие модели брюк больше не в моде

Укороченные брюки на низкой посадке

Модные эксперты говорят, что низкая посадка брюк все еще остается в трендах, но не на укороченных моделях. Если штанина выше щиколотки, тогда выбрасывайте вещь из гардероба, потому что такие брюки мало того, что устарели, так еще визуально уменьшают рост.

Укороченные брюки на низкой посадке
Какие брюки больше не в моде

Кюлоты

Несколько лет назад кюлоты ворвались в список трендов и продержались там пару лет, но сейчас такой фасон брюк больше не популярен и не появляется в коллекциях мировых модельеров. Самый их главный недостаток в том, что кюлоты укорачивают ноги, а каблуки под них не наденешь, поскольку это смотрится не гармонично.

Кюлоты
Какие брюки больше не в моде

Штаны с крупным принтом

Брюки с крупными орнаментами теперь выглядят неуместно и "дешево", поскольку способны исказить силуэт, прибавив фигуре несколько килограммов. Редко когда можно создать стильный образ с брюками, на которых большие надписи или изображения.

Штаны с крупным принтом
Какие брюки больше не в моде

"Телеграф" писал ранее, с чем этим летом сочетать широкие джинсы. Модницам подсказали несколько идей.

Теги:
#Мода #Стиль #Брюки #Антитренди