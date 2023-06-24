Им не место в гардеробе: какие модели брюк окончательно вышли из моды

Не надевайте эти брюки, если не хотите испортить свой образ

Это лето богато на различные тренды и новинки, которые модницам следует взять во внимание. Но чтобы образ не был скучным и устаревшим, важно также следить за тем, какие вещи теряют свою актуальность.

Эксперты в материале издания OBOZREVATEL рассказали, какие фасоны брюк не следует надевать в этом сезоне, потому что они окончательно вышли из моды.

Какие модели брюк больше не в моде

Укороченные брюки на низкой посадке

Модные эксперты говорят, что низкая посадка брюк все еще остается в трендах, но не на укороченных моделях. Если штанина выше щиколотки, тогда выбрасывайте вещь из гардероба, потому что такие брюки мало того, что устарели, так еще визуально уменьшают рост.

Какие брюки больше не в моде

Кюлоты

Несколько лет назад кюлоты ворвались в список трендов и продержались там пару лет, но сейчас такой фасон брюк больше не популярен и не появляется в коллекциях мировых модельеров. Самый их главный недостаток в том, что кюлоты укорачивают ноги, а каблуки под них не наденешь, поскольку это смотрится не гармонично.

Какие брюки больше не в моде

Штаны с крупным принтом

Брюки с крупными орнаментами теперь выглядят неуместно и "дешево", поскольку способны исказить силуэт, прибавив фигуре несколько килограммов. Редко когда можно создать стильный образ с брюками, на которых большие надписи или изображения.

Какие брюки больше не в моде

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