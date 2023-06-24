Им не место в гардеробе: какие модели брюк окончательно вышли из моды
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Не надевайте эти брюки, если не хотите испортить свой образ
Это лето богато на различные тренды и новинки, которые модницам следует взять во внимание. Но чтобы образ не был скучным и устаревшим, важно также следить за тем, какие вещи теряют свою актуальность.
Эксперты в материале издания OBOZREVATEL рассказали, какие фасоны брюк не следует надевать в этом сезоне, потому что они окончательно вышли из моды.
Какие модели брюк больше не в моде
Укороченные брюки на низкой посадке
Модные эксперты говорят, что низкая посадка брюк все еще остается в трендах, но не на укороченных моделях. Если штанина выше щиколотки, тогда выбрасывайте вещь из гардероба, потому что такие брюки мало того, что устарели, так еще визуально уменьшают рост.
Кюлоты
Несколько лет назад кюлоты ворвались в список трендов и продержались там пару лет, но сейчас такой фасон брюк больше не популярен и не появляется в коллекциях мировых модельеров. Самый их главный недостаток в том, что кюлоты укорачивают ноги, а каблуки под них не наденешь, поскольку это смотрится не гармонично.
Штаны с крупным принтом
Брюки с крупными орнаментами теперь выглядят неуместно и "дешево", поскольку способны исказить силуэт, прибавив фигуре несколько килограммов. Редко когда можно создать стильный образ с брюками, на которых большие надписи или изображения.
"Телеграф" писал ранее, с чем этим летом сочетать широкие джинсы. Модницам подсказали несколько идей.