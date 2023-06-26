Проводим ревизию гардероба: список вещей, от которых нужно срочно избавиться

Избавьте свой шкаф от лишнего балласта

Периодически нужно открыть гардероб и начинать "ревизию", чтобы там была чистота, порядок и вещи хранились правильно. А еще очень важно освобождать пространство своего шкафа от лишней одежды, которая там просто покрывается пылью.

Эксперты в материале Wday рассказали, от каких вещей стоит избавиться, потому что их "срок годности" уже вышел и пора пополнять гардероб новинками, которые вы будете носить с удовольствием.

Какие вещи нужно выбросить из гардероба

Одежда, которая больше не в моде

Многие девушки хранят вещи, которые давно потеряли свою актуальность, но их жалко выбросить, потому что в свое время на их покупку было потрачено целое состояние. Но эта вещь уже превратилась в тяжелый груз, который просто занимает в шкафу свободное место.

Неопрятные вещи

В шкафу многих людей можно найти вещи, внешний вид которых испорчен, например, на них есть пятна, дырочки или одежда просто растянулась, но они все равно их хранят. Просто пора принять факт, что вещи служат 1-2 сезона и оставлять их в шкафу в таком виде просто нет смысла.

Изношенная обувь

Тот же принцип касается и обуви, даже если она вам дорога как память. Сбитые туфли, потертые сапоги, порванные кроссовки — все в мусорное ведро. Вам незачем это хранить, чем быстрее вы избавитесь от старого, тем быстрее в вашу жизнь придет новое.

Аксессуары, не соответствующие вашему гардеробу

Избавляйтесь также от аксессуаров, которые больше не носите, например, от сумки с леопардовым принтом, которая давно вышла из моды или от ремня, шляпки, не соответствующих больше вашему стилю. То же самое касается и украшений.

"Телеграф" писал ранее, на каких вещах ни в коем случае нельзя экономить. Эксперты говорят, что они формируют впечатление о внешнем виде.