Такой маникюр не выходит из моды: девять "вечных" цветов лака украсят любые ногти (фото)
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Правильно подобранный тон маникюра сделает ваш образ идеальным
Маникюр – важная часть образа в любое время года. Тенденции в нейл-арте быстро меняются, но есть цвета лаков для ногтей, которые не выходят из моды никогда.
Стоит обратить внимание на девять оттенков маникюра. Такие цвета ногтей остаются актуальными всегда, как бы не менялись тренды, передает Everygirl.
Есть несколько оттенков лака для ногтей, которые выдержали испытание временем и оказались "вечными". В их числе красный, нюдовый, черный, бордовый и не только. Не все любят яркие нейл-дизайны, поэтому лаконичное покрытие ногтей одним тоном – идеальный вариант. Если хочется добавить блеска, то можно выбрать лак с эффектом мерцания. Вот девять цветов маникюра, которые остаются в моде вне времени.
Вишнево-красный
Нежно-розовый
Коричневый
Синий кобальт
Оттенки нюда
Мерцающий шампань (цвет шампанского)
Серый
Черный
Темно-бордовый из 90-х
Ранее "Телеграф" рассказывал, что подойдет под любой наряд нежный нюдовый маникюр. Тогда как этим летом на пике нейл-трендов оказался необычный французский маникюр, яркий и стильный.