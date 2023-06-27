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Такой маникюр не выходит из моды: девять "вечных" цветов лака украсят любые ногти (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Оттенки красного актуальны всегда Новость обновлена 27 июня 2023, 13:53
Оттенки красного актуальны всегда. Фото Freepik

Правильно подобранный тон маникюра сделает ваш образ идеальным

Маникюр – важная часть образа в любое время года. Тенденции в нейл-арте быстро меняются, но есть цвета лаков для ногтей, которые не выходят из моды никогда.

Стоит обратить внимание на девять оттенков маникюра. Такие цвета ногтей остаются актуальными всегда, как бы не менялись тренды, передает Everygirl.

Есть несколько оттенков лака для ногтей, которые выдержали испытание временем и оказались "вечными". В их числе красный, нюдовый, черный, бордовый и не только. Не все любят яркие нейл-дизайны, поэтому лаконичное покрытие ногтей одним тоном – идеальный вариант. Если хочется добавить блеска, то можно выбрать лак с эффектом мерцания. Вот девять цветов маникюра, которые остаются в моде вне времени.

Вишнево-красный

Красный маникюр
Красный цвет - классика

Нежно-розовый

Светлый маникюр
Пудровые оттенки всегда в моде

Коричневый

Коричневый маникюр
Стильный цвет лака

Синий кобальт

Синий маникюр
Яркий оттенок

Оттенки нюда

Нюдовый маникюр
Элегантный цвет

Мерцающий шампань (цвет шампанского)

Маникюр цвета шампанского
Немного блеска не повредит

Серый

Серый маникюр
Светло-серый - отличный выбор

Черный

Черный маникюр
Черный никогда не теряет актуальности

Темно-бордовый из 90-х

Бордовый маникюр
Бордо - стильный нейл-цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подойдет под любой наряд нежный нюдовый маникюр. Тогда как этим летом на пике нейл-трендов оказался необычный французский маникюр, яркий и стильный.

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