Антитренды лета 2023: топ-5 вещей, о которых нужно немедленно забыть (фото)

Эти вещи утратили свою популярность этим летом

Мода движется очень быстро, и "вчерашние" модные наряды могут "сегодня" выглядеть уже неуместно. Чтобы с нашими модницами такого не случилось, мы рассказываем о главных антитрендах летнего сезона 2023.

Прежде чем отправляться за покупками, обязательно ознакомьтесь с этим небольшим списком антитрендов, пишет insider. И бонусом рассказываем, чем устаревшие вещи заменить.

Антитренды лета 2023

Вместо неоновых цветов выбирайте насыщенные и элегантные оттенки

Этим летом в тренде элегантность и роскошь. А это значит, что хайлайтер и футболки неоновых цветов лучше оставить в прошлом. Стилисты рекомендуют обратить внимание на яркие, насыщенные цвета, но избегать перенасыщенных оттенков.

Забудьте о темных джинсах

Если выбирать джинсы, то лучше остановиться на белом или светлом дениме. Летом 2023 года стали популярными свободные силуэты с прямым или широким кроем, которые можно комбинировать с разными оттенками, чтобы подчеркнуть образ.

Бикини меняются на цельные силуэты из 90-х

Долгое время модные тенденции смотрели в сторону бикини, но в 2023 году все изменилось. Цельные комплекты в стиле 90-х смотрятся ново и свежо, особенно если хочется выглядеть стильно в любое время.

Поменяйте свои сандалии на сабо

Сабо — это уникальная обувь, сочетающая в себе комфорт, моду и ортопедическую поддержку. Это также идеально подходит для тех дней, когда у вас нет идеального педикюра.

Черные солнцезащитные очки лучше заменить на цветные

Стилисты рекомендуют на некоторое время убрать черные солнцезащитные очки вглубь шкафа и купить вместо них цветные. Также в моде красочные яркие линзы. Свежие оттенки помогут добавить яркости вашему летнему образу.

"Телеграф" писал ранее, какие платья выбрать летом 2023, чтобы подчеркнуть свои ножки. Есть множество стильных образов, с чем их можно сочетать.