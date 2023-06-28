Укр

Антитренды лета 2023: топ-5 вещей, о которых нужно немедленно забыть (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1444
Стилисты рекомендуют избегать слишком тесных джинсов скинни
Стилисты рекомендуют избегать слишком тесных джинсов скинни. Фото pexels.com

Эти вещи утратили свою популярность этим летом

Мода движется очень быстро, и "вчерашние" модные наряды могут "сегодня" выглядеть уже неуместно. Чтобы с нашими модницами такого не случилось, мы рассказываем о главных антитрендах летнего сезона 2023.

Прежде чем отправляться за покупками, обязательно ознакомьтесь с этим небольшим списком антитрендов, пишет insider. И бонусом рассказываем, чем устаревшие вещи заменить.

Антитренды лета 2023

  • Вместо неоновых цветов выбирайте насыщенные и элегантные оттенки

Этим летом в тренде элегантность и роскошь. А это значит, что хайлайтер и футболки неоновых цветов лучше оставить в прошлом. Стилисты рекомендуют обратить внимание на яркие, насыщенные цвета, но избегать перенасыщенных оттенков.

Антитренды лета 2023 - неон
Антитренды лета 2023 - неон
  • Забудьте о темных джинсах

Если выбирать джинсы, то лучше остановиться на белом или светлом дениме. Летом 2023 года стали популярными свободные силуэты с прямым или широким кроем, которые можно комбинировать с разными оттенками, чтобы подчеркнуть образ.

Антитренды лета 2023 - темные джинсы
Антитренды лета 2023 - темные джинсы
  • Бикини меняются на цельные силуэты из 90-х

Долгое время модные тенденции смотрели в сторону бикини, но в 2023 году все изменилось. Цельные комплекты в стиле 90-х смотрятся ново и свежо, особенно если хочется выглядеть стильно в любое время.

Антитренды лета 2023 - бикини
Антитренды лета 2023 - бикини
  • Поменяйте свои сандалии на сабо

Сабо — это уникальная обувь, сочетающая в себе комфорт, моду и ортопедическую поддержку. Это также идеально подходит для тех дней, когда у вас нет идеального педикюра.

Антитренды лета 2023 - сандалии
Антитренды лета 2023 - сандалии
  • Черные солнцезащитные очки лучше заменить на цветные

Стилисты рекомендуют на некоторое время убрать черные солнцезащитные очки вглубь шкафа и купить вместо них цветные. Также в моде красочные яркие линзы. Свежие оттенки помогут добавить яркости вашему летнему образу.

Антитренды лета 2023 - черные очки
Антитренды лета 2023 - черные очки

"Телеграф" писал ранее, какие платья выбрать летом 2023, чтобы подчеркнуть свои ножки. Есть множество стильных образов, с чем их можно сочетать.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды