С этими тремя вещами на пляже только опозоритесь: антитренды лета (фото)

Любительницам рюш и парео не позавидуешь в этом сезоне

Мы часто обсуждаем неактуальные тенденции для городского стиля одежды, однако пляжная мода в летнем сезоне также претерпела изменения.

Чтобы достичь привлекательного вида на пляже, необходимо избавиться от некоторых устаревших вещей, которые давно утратили актуальность. Всего их три, пишет 24tv.

Парео

Раньше парео было очень модным, но уже давно никто не использует его в качестве пляжной одежды. Чтобы избежать странного вида, лучше надеть свободную однотонную рубашку большого размера поверх купальника.

Купальник с рюшами

Купальники с декоративными оборками также вышли из моды. Ранее популярными были купальники с яркими цветочными принтами и выразительными деталями в виде рюш, но сейчас они считаются устаревшими. Мода предлагает множество других стильных моделей.

Пляжная сумка

Без пляжной сумки просто нельзя обойтись, однако стоит избегать старомодных моделей, предназначенных исключительно для пляжного отдыха. Вместо этого, лучше выберите просторную соломенную сумку, которая сейчас на пике моды. В ней вы сможете не только вместить все необходимые вещи, но и использовать её для городских прогулок.

К слову, невозможно не радоваться тому, что в этом году актуален тренд на комфортные купальники. Ранее мы писали, какие купальники в моде летом 2023 года.