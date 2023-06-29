Варианты белого маникюра, который никогда не выйдет из моды (фото)

Такой дизайн подходит абсолютно всем

Каждый сезон приносит новые модные тенденции, стили и концепции для дизайна ногтей, которые всегда находят своих поклонниц. Вместе с этим, некоторые хорошо знакомые тренды маникюра сохраняют свою популярность от сезона к сезону, претерпевая некоторые изменения. Один из таких трендов — великолепный белый маникюр.

Почему так много девушек предпочитают белый лак и находят его привлекательным? Ответ прост: во-первых, белый цвет является универсальным, а также имеется огромное количество вариантов дизайна ногтей с использованием белого лака, предлагаемых мастерами нейл-арта.

Белый маникюр идеален для украшения ногтей в любое время года, будь то весна и лето или осень и зима. Это дает возможность создавать захватывающие тематические вариации.

Кроме прочих преимуществ, белый маникюр предоставляет возможность легко сочетать его с различными оттенками гель-лаков. Варианты включают контрастный черный, нейтральный серый, страстный красный и захватывающие неоновые оттенки, которые при использовании в белом маникюре создают непревзойденный эффект.

"Телеграф" сделал подборку фото с белым маникюром, которыми наши читательницы могут вдохновиться перед походом к своему мастеру.

Также в моде — цветочный дизайн. Любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.