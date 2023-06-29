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Варианты белого маникюра, который никогда не выйдет из моды (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Белый маникюр представлен множеством вариантов
Белый маникюр представлен множеством вариантов. Фото nailsworld.com.ua

Такой дизайн подходит абсолютно всем

Каждый сезон приносит новые модные тенденции, стили и концепции для дизайна ногтей, которые всегда находят своих поклонниц. Вместе с этим, некоторые хорошо знакомые тренды маникюра сохраняют свою популярность от сезона к сезону, претерпевая некоторые изменения. Один из таких трендов — великолепный белый маникюр.

Почему так много девушек предпочитают белый лак и находят его привлекательным? Ответ прост: во-первых, белый цвет является универсальным, а также имеется огромное количество вариантов дизайна ногтей с использованием белого лака, предлагаемых мастерами нейл-арта.

Белый маникюр идеален для украшения ногтей в любое время года, будь то весна и лето или осень и зима. Это дает возможность создавать захватывающие тематические вариации.

Кроме прочих преимуществ, белый маникюр предоставляет возможность легко сочетать его с различными оттенками гель-лаков. Варианты включают контрастный черный, нейтральный серый, страстный красный и захватывающие неоновые оттенки, которые при использовании в белом маникюре создают непревзойденный эффект.

"Телеграф" сделал подборку фото с белым маникюром, которыми наши читательницы могут вдохновиться перед походом к своему мастеру.

чорно белый маникюр
чорно белый маникюр
белый лак для ногтей
белый лак для ногтей
белый лак для ногтей
белый лак для ногтей
белый лак для ногтей
белый лак для ногтей
белый маникюр
белый маникюр
белый маникюр
белый маникюр
белый маникюр
белый маникюр
белый лак на ногтях
белый лак на ногтях
белый лак на ногтях
белый лак на ногтях
белый лак на ногтях
белый лак на ногтях

Также в моде — цветочный дизайн. Любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.

Теги:
#Мода #Маникюр