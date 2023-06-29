"Олдскульные" кеды – хит этого лета: с какими вещами их сочетать (фото)
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Кеды сочетаются как с джинсами, так и с юбками
Среди обувных трендов этого лета не только стильные сандалии, гламурные босоножки, а и кеды в стиле old school. В таких же моделях обуви, которые на пике моды в этом сезоне, когда-то щеголяли наши мамы.
с чем носить "олдскульные" кеды, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко. Об этом она пишет в своем блоге в Инстаграм.
Как отмечает стилистка, самые топовые кеды сейчас — это модели прошлых десятилетий. Популярные бренды обуви, включая Converse, Adidas и Puma, а также производители сегмента люкс предлагают разнообразные варианты таких кедов в этом сезоне. По словам стилистки, преимущество этой обуви в том, что она универсальна и вписывается в миксы стилей (классического, кэжуала, спорта, романтики, минимализма или преппи).
С какой одеждой сочетать кеды в стиле old school:
- С юбкой и рубашкой;
- С брюками и жакетом;
- С платьем и пиджаком;
- С юбкой и топом;
- С джинсами и рубашкой;
- С юбкой, свитшотом и кепкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал о распространённых ошибках при выборе летней обуви. Если не хотите выбросить деньги на ветер, то уделите внимание комфорту босоножек, сандалий или туфель, а не только красоте.