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"Олдскульные" кеды – хит этого лета: с какими вещами их сочетать (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кеды – незаменимая обувь на лето
Кеды – незаменимая обувь на лето. Фото Freepik

Кеды сочетаются как с джинсами, так и с юбками

Среди обувных трендов этого лета не только стильные сандалии, гламурные босоножки, а и кеды в стиле old school. В таких же моделях обуви, которые на пике моды в этом сезоне, когда-то щеголяли наши мамы.

с чем носить "олдскульные" кеды, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко. Об этом она пишет в своем блоге в Инстаграм.

Как отмечает стилистка, самые топовые кеды сейчас — это модели прошлых десятилетий. Популярные бренды обуви, включая Converse, Adidas и Puma, а также производители сегмента люкс предлагают разнообразные варианты таких кедов в этом сезоне. По словам стилистки, преимущество этой обуви в том, что она универсальна и вписывается в миксы стилей (классического, кэжуала, спорта, романтики, минимализма или преппи).

С какой одеждой сочетать кеды в стиле old school:

  • С юбкой и рубашкой;
  • С брюками и жакетом;
  • С платьем и пиджаком;
  • С юбкой и топом;
  • С джинсами и рубашкой;
  • С юбкой, свитшотом и кепкой.
Образ с кедами и платьем
Кеды + платье
Образ с кедами и брюками
Кеды + брюки
Образ с кедами и джинсами
Кеды + джинсы
Образ с кедами и юбкой
Кеды + юбка
Образ с кедами и юбкой
Кеды + юбка мини
Образ с кедами и юбкой
Кеды + длинная юбка
Образ с кедами и юбкой
Кеды + шелковая юбка

Ранее "Телеграф" рассказывал о распространённых ошибках при выборе летней обуви. Если не хотите выбросить деньги на ветер, то уделите внимание комфорту босоножек, сандалий или туфель, а не только красоте.

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#Стиль #Кеды