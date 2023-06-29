Как модно одеваться этим летом: пять способов сделать ваш образ стильным (фото)

Стилистка рассказала, как выглядеть эффектно и актуально

Лето позволяет составлять разнообразные стильные луки с платьями, брюками, шортами или юбками. Чтобы образы не были скучными, стоит прислушаться к маленьким стилистическим подсказкам.

Как улучшить свой образ летом-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки kateryna.parfionova в Instagram.

Так, стилистка дает пять советов, которые помогут усовершенствовать ваш стиль в летнее время. Необязательно менять весь гардероб, стоит лишь внести несколько корректировок.

Как создать стильный образ этим летом:

Обновите обувь. Попробуйте сменить кроссовки на лоферы или изящные босоножки, чтобы добавить больше элегантности.

Попробуйте сменить кроссовки на лоферы или изящные босоножки, чтобы добавить больше элегантности. Добавьте цвет. Лето – лучшее время, чтобы создавать более насыщенные и яркие по цветовой гамме аутфиты.

Лето – лучшее время, чтобы создавать более насыщенные и яркие по цветовой гамме аутфиты. Аксессуары. Не забывайте, ведь они завершают образ. Просто сравните: футболка+джинсы и футболка+джинсы+металлические бусы на шею.

Не забывайте, ведь они завершают образ. Просто сравните: футболка+джинсы и футболка+джинсы+металлические бусы на шею. Носите то, что вам нравится – серьги, браслеты, очки, украшения, кольца, платки в волосы – аксессуары красиво расставляют акценты в образе. Особенно важно помнить о деталях, если вы предпочитаете минимализм.

– серьги, браслеты, очки, украшения, кольца, платки в волосы – аксессуары красиво расставляют акценты в образе. Особенно важно помнить о деталях, если вы предпочитаете минимализм. Добавьте принты. Найдите принт, который подчеркнет ваши достоинства, и смело вплетайте в летние наряды.

Не бойтесь цвета

Используйте принт

Принт и цвет в одном флаконе

Носите не только кроссовки

Украшения дополнят образ

Дополняйте наряд деталями

Лента в волосах - трендовая вещь

Обувь - акцент аутфита

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