Как модно одеваться этим летом: пять способов сделать ваш образ стильным (фото)
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Стилистка рассказала, как выглядеть эффектно и актуально
Лето позволяет составлять разнообразные стильные луки с платьями, брюками, шортами или юбками. Чтобы образы не были скучными, стоит прислушаться к маленьким стилистическим подсказкам.
Как улучшить свой образ летом-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки kateryna.parfionova в Instagram.
Так, стилистка дает пять советов, которые помогут усовершенствовать ваш стиль в летнее время. Необязательно менять весь гардероб, стоит лишь внести несколько корректировок.
Как создать стильный образ этим летом:
- Обновите обувь. Попробуйте сменить кроссовки на лоферы или изящные босоножки, чтобы добавить больше элегантности.
- Добавьте цвет. Лето – лучшее время, чтобы создавать более насыщенные и яркие по цветовой гамме аутфиты.
- Аксессуары. Не забывайте, ведь они завершают образ. Просто сравните: футболка+джинсы и футболка+джинсы+металлические бусы на шею.
- Носите то, что вам нравится – серьги, браслеты, очки, украшения, кольца, платки в волосы – аксессуары красиво расставляют акценты в образе. Особенно важно помнить о деталях, если вы предпочитаете минимализм.
- Добавьте принты. Найдите принт, который подчеркнет ваши достоинства, и смело вплетайте в летние наряды.
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