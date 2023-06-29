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Как модно одеваться этим летом: пять способов сделать ваш образ стильным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лето – время стильных образов
Лето – время стильных образов. Фото Freepik

Стилистка рассказала, как выглядеть эффектно и актуально

Лето позволяет составлять разнообразные стильные луки с платьями, брюками, шортами или юбками. Чтобы образы не были скучными, стоит прислушаться к маленьким стилистическим подсказкам.

Как улучшить свой образ летом-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки kateryna.parfionova в Instagram.

Так, стилистка дает пять советов, которые помогут усовершенствовать ваш стиль в летнее время. Необязательно менять весь гардероб, стоит лишь внести несколько корректировок.

Как создать стильный образ этим летом:

  • Обновите обувь. Попробуйте сменить кроссовки на лоферы или изящные босоножки, чтобы добавить больше элегантности.
  • Добавьте цвет. Лето – лучшее время, чтобы создавать более насыщенные и яркие по цветовой гамме аутфиты.
  • Аксессуары. Не забывайте, ведь они завершают образ. Просто сравните: футболка+джинсы и футболка+джинсы+металлические бусы на шею.
  • Носите то, что вам нравится – серьги, браслеты, очки, украшения, кольца, платки в волосы – аксессуары красиво расставляют акценты в образе. Особенно важно помнить о деталях, если вы предпочитаете минимализм.
  • Добавьте принты. Найдите принт, который подчеркнет ваши достоинства, и смело вплетайте в летние наряды.
Образ с розовой рубашкой
Не бойтесь цвета
Леопардовые брюки
Используйте принт
Стильный летний образ
Принт и цвет в одном флаконе
Черная женская обувь
Носите не только кроссовки
Стильный летний образ
Украшения дополнят образ
Стильный летний образ
Дополняйте наряд деталями
Стильный летний образ
Лента в волосах - трендовая вещь
Стильный летний образ
Обувь - акцент аутфита

Ранее "Телеграф" рассказывал, как составить стильный образ для пляжа. Пригодится не только купальник, а и несколько вещей из летнего гардероба.

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#Мода #Стиль