"Фотообои" на одежде: стилист рассказал, с чем совмещать крутой принт этим летом (фото)

Чаще всего фотопринты встречаются 4 разновидностей

Большинство из нас недооценивает этот принт, и зря! Ведь фотопринт – это хоть и рискованное, но и освежающее и нетривиальное решение, по меньшей мере, для летнего гардероба.

Фотопринт – это принт, не повторяющийся паттерн (полоска, клетка, цветы), а словно напоминающий распечатанное фото или картину. Такие себе "фотообои" на одежде, отмечает персональный стилист Матвей Калугин. Но если в интерьере мы воспринимаем фотообои со скепсисом, то фотопринт в одежде – современное решение и выбор многих фэшн-инфлюансеров.

Чаще всего фотопринты встречаются следующих разновидностей:

City print, как распечатанные изображения урбанистических локаций. К примеру, это принт Парижа на рубашке. Landscape print, или изображение различных ландшафтов (горы, облака, озера, пляжи). Высокое искусство в виде печати картин известных художников на одежде. Портреты людей.

Многим людям подобные фотопринты могут казаться совершенно несочетаемыми, впрочем, это заблуждение. Итак, несколько простейших идей относительно того, чем дополнить подобную вещь (да, именно дополнить, ведь такие принты будут играть первую скрипку в образах):

Монохромные вещи в нейтральных оттенках.

Вещи, оттенок которых перекликается с любым оттенком на принте.

Деним в любых проявлениях.

Вещи с активной фактурой.

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