Давно потеряли актуальность: какие модели джинсов пора выбросить из шкафа

Джинсы идеально сочетаются с практически любой одеждой

Есть базовые вещи, которые должны быть в каждом гардеробе, потому что с их помощью можно создать множество интересных и стильных образов. В этот список входят и джинсы. Пожалуй, все согласятся, что этот предмет гардероба не только удобный, но и универсальный.

Однако модницам важно следить за мировыми тенденциями, поскольку некоторые фасоны джинсов уже давно потеряли свою актуальность, соответственно, они будут только портить ваш look. Детальнее об этом рассказали эксперты в материале OBOZREVATEL.

Какие модели джинсов больше не в моде

Джинсы с молниями

Когда-то эти джинсы были на пике популярности, но сейчас молнии в зоне ягодиц, спереди, сзади или сбоку будут лишь указывать на отсутствие вкуса, поскольку выглядят уже довольно нелепо. Пришло время избавить от них свой гардероб и выбрать модель посовременнее.

Модели джинсов, которые вышли из моды

Сильно рванные джинсы

В этом году этот дерзкий, уличный стиль также вышел из трендов. Такая модель джинсов не сделает ваш look стильный, а скорее наоборот, покажет вашу неосведомленность в моде. отдайте предпочтение более элегантным и женственным моделям.

Какие джинсы больше не в моде

Джинсы с вышивкой

Выбросьте из гардероба джинсы с вышивкой, потому что взрослые девушки, которые стремятся выглядеть стильно и красиво, точно их не наденут. Вышивка придаст образу инфантильности и будет выглядеть странно. В этом сезоне лучше не делать акценты на яркие детали.

Джинсы, которые вышли из моды в 2023 году

"Телеграф" писал ранее, какие джинсовые вещи должны быть в гардеробе каждой модницы этим летом. Эксперты указали на несколько модных трендов.