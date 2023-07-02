Френч, но с изюминкой: 15 стильный идей, чтобы разнообразить французский маникюр (фото)

Добавьте немного цвета, чтобы ваши ногти засияли этим летом

Французский маникюр – классика нейл-арта. Однако со временем традиционный дизайн может надоесть, но есть много способов освежить его. Хотя бы попробуйте разнообразить френч цветом.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию 15 стильных идей, чтобы добавить французскому маникюру изюминку. Такой дизайн украсит ногти любых форм и длин.

Самый простой способ освежит французский маникюр – вместо белого лака, который традиционно покрывает кончики ногтей, нанести цвет. Этим летом актуальны разнообразные оттенки, включая металлик. Вы можете накрасить каждый ноготь разным цветом: хоть контрастными тонами, хоть создать такой себе градиент цвета на кончиках или же смиксовать матовою и глянцевую основу.

Кроме того, вы можете прорисовать более четкими линиями очертания кончиков, а уже затем заполнить пространство цветным лаком. Также интересная идея: сделать вместо закругленных окончаний V-образные – так ваши ногти будут более эффектными, а еще это простой способ подчеркнуть длину.

Так называемый обратный френч – еще один вечный тренд. Чтобы получить такой дизайн, добавьте цвет не на кончики ногтей, а у основания. Рисунки, стразы, камни, наклейки – не менее удачный способ освежить надоевший френч.

Идеи французского маникюра

Необычный френч

Розовый градиент

Разноцветный дизайн

Смелый нейл-арт

Металлик - хит сезона

Яркое оформление

Контраст глянца и матовости

Симпатичный френч-дизайн

Больше цвета

Нестандартный нейл-арт

Шик и блеск

Ярко и по-летнему

Нежный дизайн

Свежая идея френча

Стильный дизайн френча

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