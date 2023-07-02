Укр

Как модно одеваться этим летом: топ-9 трендов, которые нужно успеть примерить до холодов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лето – пора стильных образов Новость обновлена 02 июля 2023, 19:07
Лето – пора стильных образов. Фото Freepik

Лишь одна модная тенденция может кардинально преобразить ваш летний наряд

Пока еще погода балует теплом, успейте вплести в свои летние образы последние новинки моды. В этом сезоне не теряют популярности некоторые уже полюбившиеся модницам тренды, к примеру, юбки макси, но и снова вернулись к нам "приветы из прошлого" — всевозможные банты и объемные цветы.

Как модно одеваться летом-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки alexakorolchuk в Instagram.

Горячие тренды лета 2023:

  • Банты. Носите этот аксессуар в волосах, завязывайте ленты на сумку или украсьте своими руками топ.
  • Розовый цвет. Актуален в любом оттенке и любом проявлении: одежда, аксессуары, украшения.
  • Объемные цветы. Эта деталь оказалась на пике тенденций и носится на одежде, украшениях, сумках и обуви.
  • Юбка длины макси. Выбирайте модели из денима, льна или шелка. Два последних материала – идеальный вариант для жары.
  • Легкая тонкая шаль. Придаст вашему образу утонченности и элегантности, хотя и с брутальными элементами гардероба будет отлично балансировать.
  • Сердца. В моде одежда с вырезами в виде сердца и соответствующим принтом, сумки-сердца и "сердечная" бижутерия.
  • Металлик. Который сезон кряду не теряет актуальности, так что смело добавляйте блеск в свои аутфиты.
  • Кроше. Традиционно в летнее время вязаные крючком вещи и аксессуары обретают свежее дыхание.
  • Асимметрия. Это могут быть вырезы, разрезы на одежде или же асимметричные аксессуары.
Розовый цвет, тренд лета 2023
Розовый цвет - тренд лета
Кроше
Кроше - хит сезона
Цветы, тренд
Цветы на одежде и украшениях
Одежда длины макси
Длина макси снова в моде
Банты, тренд
Банты - новый лидер тенденций
Тонкий шарф, тренд
Тонкий шарф - "привет" из прошлого
Металлик, тренд
Металлик все еще популярен
Асимметрия, тренд
Асимметрия освежит образ
Сердца, тренд
"Сердечная" тема полюбилась модницам

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовой обуви лета этого года. Наряду с новинками, которые предлагают бренды, снова популярны "олдскульные" кеды. Эта незаменимая вещь станет настоящей палочкой-выручалочкой, ведь дополнит образ едва ли не в любом стиле.

Теги:
#Лето #Тренды