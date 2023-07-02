Как модно одеваться этим летом: топ-9 трендов, которые нужно успеть примерить до холодов (фото)

Лишь одна модная тенденция может кардинально преобразить ваш летний наряд

Пока еще погода балует теплом, успейте вплести в свои летние образы последние новинки моды. В этом сезоне не теряют популярности некоторые уже полюбившиеся модницам тренды, к примеру, юбки макси, но и снова вернулись к нам "приветы из прошлого" — всевозможные банты и объемные цветы.

Как модно одеваться летом-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки alexakorolchuk в Instagram.

Горячие тренды лета 2023:

Банты. Носите этот аксессуар в волосах, завязывайте ленты на сумку или украсьте своими руками топ.

Носите этот аксессуар в волосах, завязывайте ленты на сумку или украсьте своими руками топ. Розовый цвет. Актуален в любом оттенке и любом проявлении: одежда, аксессуары, украшения.

Актуален в любом оттенке и любом проявлении: одежда, аксессуары, украшения. Объемные цветы. Эта деталь оказалась на пике тенденций и носится на одежде, украшениях, сумках и обуви.

Эта деталь оказалась на пике тенденций и носится на одежде, украшениях, сумках и обуви. Юбка длины макси. Выбирайте модели из денима, льна или шелка. Два последних материала – идеальный вариант для жары.

Выбирайте модели из денима, льна или шелка. Два последних материала – идеальный вариант для жары. Легкая тонкая шаль. Придаст вашему образу утонченности и элегантности, хотя и с брутальными элементами гардероба будет отлично балансировать.

Придаст вашему образу утонченности и элегантности, хотя и с брутальными элементами гардероба будет отлично балансировать. Сердца. В моде одежда с вырезами в виде сердца и соответствующим принтом, сумки-сердца и "сердечная" бижутерия.

В моде одежда с вырезами в виде сердца и соответствующим принтом, сумки-сердца и "сердечная" бижутерия. Металлик. Который сезон кряду не теряет актуальности, так что смело добавляйте блеск в свои аутфиты.

Который сезон кряду не теряет актуальности, так что смело добавляйте блеск в свои аутфиты. Кроше. Традиционно в летнее время вязаные крючком вещи и аксессуары обретают свежее дыхание.

Традиционно в летнее время вязаные крючком вещи и аксессуары обретают свежее дыхание. Асимметрия. Это могут быть вырезы, разрезы на одежде или же асимметричные аксессуары.

Розовый цвет - тренд лета

Кроше - хит сезона

Цветы на одежде и украшениях

Длина макси снова в моде

Банты - новый лидер тенденций

Тонкий шарф - "привет" из прошлого

Металлик все еще популярен

Асимметрия освежит образ

"Сердечная" тема полюбилась модницам

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовой обуви лета этого года. Наряду с новинками, которые предлагают бренды, снова популярны "олдскульные" кеды. Эта незаменимая вещь станет настоящей палочкой-выручалочкой, ведь дополнит образ едва ли не в любом стиле.