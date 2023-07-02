Как модно одеваться этим летом: топ-9 трендов, которые нужно успеть примерить до холодов (фото)
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Лишь одна модная тенденция может кардинально преобразить ваш летний наряд
Пока еще погода балует теплом, успейте вплести в свои летние образы последние новинки моды. В этом сезоне не теряют популярности некоторые уже полюбившиеся модницам тренды, к примеру, юбки макси, но и снова вернулись к нам "приветы из прошлого" — всевозможные банты и объемные цветы.
Как модно одеваться летом-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки alexakorolchuk в Instagram.
Горячие тренды лета 2023:
- Банты. Носите этот аксессуар в волосах, завязывайте ленты на сумку или украсьте своими руками топ.
- Розовый цвет. Актуален в любом оттенке и любом проявлении: одежда, аксессуары, украшения.
- Объемные цветы. Эта деталь оказалась на пике тенденций и носится на одежде, украшениях, сумках и обуви.
- Юбка длины макси. Выбирайте модели из денима, льна или шелка. Два последних материала – идеальный вариант для жары.
- Легкая тонкая шаль. Придаст вашему образу утонченности и элегантности, хотя и с брутальными элементами гардероба будет отлично балансировать.
- Сердца. В моде одежда с вырезами в виде сердца и соответствующим принтом, сумки-сердца и "сердечная" бижутерия.
- Металлик. Который сезон кряду не теряет актуальности, так что смело добавляйте блеск в свои аутфиты.
- Кроше. Традиционно в летнее время вязаные крючком вещи и аксессуары обретают свежее дыхание.
- Асимметрия. Это могут быть вырезы, разрезы на одежде или же асимметричные аксессуары.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовой обуви лета этого года. Наряду с новинками, которые предлагают бренды, снова популярны "олдскульные" кеды. Эта незаменимая вещь станет настоящей палочкой-выручалочкой, ведь дополнит образ едва ли не в любом стиле.