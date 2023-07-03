Подойдут к любому образу: какую обувь стоит выбирать этим летом

Летняя обувь должна быть максимально легкой и открытой

Обувь является неотъемлемым элементом гардероба, поэтому к ее выбору нужно подходить ответственно. В этом сезоне модницам рекомендуют выбирать обувь, которая будет легкой и универсальной, чтобы гармонично подходила под любой ваш look.

Эксперты в материале Marieclaire рассказали, какие модели сейчас наиболее актуальны и будут стильно смотреться с шортами, летними платьями, костюмами и другими элементами одежды.

Босоножки на шнуровке

Это одна из самых популярных моделей летней обуви, которая не выйдет из моды, потому что такие босоножки предпочитают носить голливудские красотки, в частности Меган Фокс и Хейли Бибер. Такая обувь будет хорошо сочетаться с любим образом, особенно если выбирать классические цвета: черный или белый.

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Босоножки на небольшом каблуке в стиле 90-х

Лаконичные босоножки с удобным каблуком давно удерживают свои лидирующие позиции в списке трендов. Они отлично подойдут как для прогулки, так и для вечернего мероприятия. Лучше всего босоножки будут сочетаться с платьями, сарафанами длиной миди, но также их можно носить под джинсовые шорты и юбки.

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Рыбацкие сандалии

Такая обувь стала трендом несколько сезонов назад и продолжает пользоваться спросом, что совершенно не удивительно, потому что она универсальная, удобная и открытая. Рыбацкие сандалии будут гармонично сочетаться с платьями, юбками, шортами, брюками, делая ваш образ более интересным.

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