Не только классическое бикини: топ-4 ультрамодных фасона купальника, без которых не обойтись этим летом (фото)

Стоит добавить в свой сезонный гардероб хотя бы один стильный купальник

В летнее время года не обойтись без купальника. Эта вещь пригодится хоть в отпуске на море, хоть в обычной поездке к местному водоему или походу на городской пляж. Главное, выбрать актуальный фасон купальника.

Летом-2023 стоит обратить внимание на четыре модели купальника, оказавшихся на пике тенденций. Об этом рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.

Тренды на купальники этим летом:

На одно плечо. Элегантный и стильный фасон, такая модель придаст образу нотки загадочности.

Элегантный и стильный фасон, такая модель придаст образу нотки загадочности. Открытая спина. В таком купальнике вы будете выглядеть сдержанно, элегантно и соблазнительно. Если не любите откровенные фасоны, то этот вариант – самое то.

В таком купальнике вы будете выглядеть сдержанно, элегантно и соблазнительно. Если не любите откровенные фасоны, то этот вариант – самое то. Бикини. Главный тренд пляжной моды, лучший выбор, если стремитесь получить золотистый загар с минимальными участками белой кожи.

Главный тренд пляжной моды, лучший выбор, если стремитесь получить золотистый загар с минимальными участками белой кожи. С вырезами. Вырезы остаются популярности который сезон, и украшают не только платья и топы, а и купальники. Поэтому смело разнообразьте пляжный гардероб трендовой вещью.

Вырезы - тренд лета

Бикини - классика пляжной моды

Необычный фасон

Пикантная деталь

Ранее "Телеграф" рассказывал о других трендах пляжной моды в сезоне лето-2023. Одежда для отпуска должна быть не только удобной, но и актуальной. Рубашки, топа, платки, сетки, вязаные платья… Этим летом в моде много красивых вещей, которые сделают ваш пляжным образ безупречным.