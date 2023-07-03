Не только классическое бикини: топ-4 ультрамодных фасона купальника, без которых не обойтись этим летом (фото)
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Стоит добавить в свой сезонный гардероб хотя бы один стильный купальник
В летнее время года не обойтись без купальника. Эта вещь пригодится хоть в отпуске на море, хоть в обычной поездке к местному водоему или походу на городской пляж. Главное, выбрать актуальный фасон купальника.
Летом-2023 стоит обратить внимание на четыре модели купальника, оказавшихся на пике тенденций. Об этом рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.
Тренды на купальники этим летом:
- На одно плечо. Элегантный и стильный фасон, такая модель придаст образу нотки загадочности.
- Открытая спина. В таком купальнике вы будете выглядеть сдержанно, элегантно и соблазнительно. Если не любите откровенные фасоны, то этот вариант – самое то.
- Бикини. Главный тренд пляжной моды, лучший выбор, если стремитесь получить золотистый загар с минимальными участками белой кожи.
- С вырезами. Вырезы остаются популярности который сезон, и украшают не только платья и топы, а и купальники. Поэтому смело разнообразьте пляжный гардероб трендовой вещью.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других трендах пляжной моды в сезоне лето-2023. Одежда для отпуска должна быть не только удобной, но и актуальной. Рубашки, топа, платки, сетки, вязаные платья… Этим летом в моде много красивых вещей, которые сделают ваш пляжным образ безупречным.