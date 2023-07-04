Акцент на детали: как сделать свой образ дорогим без особых затрат

Дорогой внешний вид – не всегда подразумевает бешено дорогие вещи

Для того чтобы выглядеть стильно и ловить на себе взгляды окружающих, не обязательно тратить много денег на брендовые вещи. Существует несколько модных хитростей, с помощью которых можно сделать свой look более дорогим и изысканным без особых затрат.

Эксперты в материале Wday рекомендуют делать акцент на деталях, потому что они, на самом деле, придают образу "изюминки" и помогают сделать его более богатым.

Как выглядеть дорого без затрат

Безупречный маникюр

Не стоит забывать, что красивые ногти — визитная карточка девушки, поэтому следите за тем, чтобы они были чистыми и со свежим маникюром. Мода на дизайн и цвета может меняться, но ухоженные ногти и пальцы всегда будут деталью вашего образа и элементарным правилом хорошего тона.

Украшения

Это необязательно должны быть бриллианты или сапфиры, бывают случаи, когда обычная бижутерия, подобранная в тон, придает образу изысканности и шика. Но и с украшениями перебарщивать не стоит, пусть у вас в шкатулке лежит пара минималистических сережек, колечко, браслет и ожерелье.

Одежда по фигуре

Чтобы образ выглядел красивее и смотрелся богаче, нужно, чтобы одежда сидела на вас идеально. Даже недорогая вещь, если она сидит на вас как влитая, будет выглядеть шикарно. Поэтому не забывайте об этой важной детали!

Качественные ткани

Сделать look богатым помогут качественные ткани, выбирайте одежду из вискозы, бархата, кожи, шелка — это сразу 100 баллов, правда, стоят такие изделия очень дорого. Но можно приобрести всего одну вещь, с которой можно будет создавать множество стильных образов.

Качественная обувь

Выбирайте более качественную обувь, без лишних деталей. Необязательно тратить на обновки по сотни долларов, можно приобрести 1-2 пары, которые будут хорошо смотреться с вашей одеждой и станут идеальным дополнением к вашему аутфиту.

"Телеграф" писал ранее, как модно одеваться этим летом. Эксперты рассказали о главных трендах сезона.