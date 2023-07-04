Техника кроше – тренд этого лета: топ-4 вязаные вещи, которые стоит добавить в свой гардероб (фото)

Кроше держится в трендах второй месяц и не собирается уходить

Одна из горячих тенденций летнего сезона – кроше. Речь идет о технике вязания крючком, такие вязаные вещи традиционно набирают популярность в жаркое время года. Когда, как не летом, носить "дырявые" топы и "рыбацкие сетки".

Чтобы гармонично вписать тренд в свой летний гардероб, обратите внимание на четыре вещи, изготовленных в технике кроше. Об этом рассказывается в fashion-блоге mode.vise в Instagram.

По словам стилистов, одежда в технике кроше – это не просто незаменимые летом вещи, а и межсезонный тренд, который останется с нами по крайней мере в 2023 году. Стилизуя одежду в данной технике, рекомендуется сочетать ее с более гладкими тканями. Например, вязаный верх с атласной/шелковой юбкой или брюками. Если же хочется сделать ваш образ с вещью, выполненной в технике кроше, более интересным, то попробуйте соединить различные стили в одном наряде.

Какие вещи в технике кроше актуальны летом 2023:

Брюки,

Топ,

Платье,

Юбка.

Образы с вязаными вещами

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Юбка в технике кроше - отличный вариант

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