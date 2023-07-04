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Техника кроше – тренд этого лета: топ-4 вязаные вещи, которые стоит добавить в свой гардероб (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Такая вязаная одежда актуальна и в жару
Такая вязаная одежда актуальна и в жару. Фото Getty Images

Кроше держится в трендах второй месяц и не собирается уходить

Одна из горячих тенденций летнего сезона – кроше. Речь идет о технике вязания крючком, такие вязаные вещи традиционно набирают популярность в жаркое время года. Когда, как не летом, носить "дырявые" топы и "рыбацкие сетки".

Чтобы гармонично вписать тренд в свой летний гардероб, обратите внимание на четыре вещи, изготовленных в технике кроше. Об этом рассказывается в fashion-блоге mode.vise в Instagram.

По словам стилистов, одежда в технике кроше – это не просто незаменимые летом вещи, а и межсезонный тренд, который останется с нами по крайней мере в 2023 году. Стилизуя одежду в данной технике, рекомендуется сочетать ее с более гладкими тканями. Например, вязаный верх с атласной/шелковой юбкой или брюками. Если же хочется сделать ваш образ с вещью, выполненной в технике кроше, более интересным, то попробуйте соединить различные стили в одном наряде.

Какие вещи в технике кроше актуальны летом 2023:

  • Брюки,
  • Топ,
  • Платье,
  • Юбка.
Образы с вязаными вещами
Образы с вязаными вещами
Летние вязаные платья
Идеальные платья для лета
Вязаные юбки
Юбка в технике кроше - отличный вариант
Вязаные топы
Вязаный топ дополнит любой летний образ
Вязаные топы
Такие вещи отлично сочетаются с купальниками
Вязаные летние вещи
Вязаные вещи снова в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах пляжной моды лета-2023. А еще мы писали о том, с чем носить топ-бандо – обязательный атрибут летнего гардероба, который сочетается со многими базовыми вещами.

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